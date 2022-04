Myra Granbergs sommarturné 2022: Här är alla viktiga datum

Den 27-åriga, Grammisnominerade artisten, låtskrivaren och producenten Myra Granberg har ett minst sagt fullspäckat turnéschema som både hon och hennes fans kan se fram emot i sommar.

Med låtar som bland annat "Lose my mind" och "Tills mitt hjärta går under", är hon en av Sveriges mest lyssnade artister just nu. Men vilka städer kommer hon att besöka i sommar, och vilken spelning ser hon mest fram emot? Det har Nyheter24 tagit reda på!

Foto: Janerik Henriksson/TT

Här är Myra Granbergs spelningar sommaren 2022

När Nyheter24 kontaktade Myra hade hon fullt upp med att packa sin väska inför helgens spelning i Örebro.

– Vi spelar egentligen varje helg nu på lite olika ställen, på lite klubbar, skidorter och så, säger hon.



Men i sommar byts skidorterna ut mot sommarfestivaler och beachclubs. Hon kommer bland annat spela på Brännbollsyran i Umeå 5 juni, Västerås Cityfestival 30 juni, Alive festival i Borlänge 8 juli och Arvika Hamnfest 4 augusti.

– I sommar så gör vi ungefär 30 gigs från slutet av maj till mitten av augusti ungefär. Mycket sommarfestivaler, lite olika såna beachclubs eller liksom allt möjligt. Vi ska verkligen upp och ner, jag tror allt från uppe i Umeå till Helsingborg, och allting däremellan.

Myra Granbergs barndomsdröm blir verklighet – spelar på Gröna Lund 22 maj 2022

En av Myra Granbergs drömspelningar sedan barndomsben blir nu till verklighet. Den 22 maj kommer hon att göra entré på stora scenen på Gröna Lund.

– Jag är ju väldigt taggad på att stå på stora scen på Gröna Lund 22 maj, för det är en sån barndomsdröm för mig. Och jag har sett så himla många band där också så att det kommer kännas riktigt mäktigt att få stå där själv, säger Myra till Nyheter24.

Foto: Stella Pictures

Myra Granberg släpper ny musik 2022

I mars släppte Myra låten "Higlight" och gjorde även musiken till Pantamera-reklamen "Superhero ideal (Pantamera)". Men redan innan sommaren kan vi förvänta oss mer musik, menar Myra.

– Sen så kommer det komma ytterligare en låt här innan sommaren och så får vi se vad det bakas ihop, vi har inte riktigt bestämt oss än men det kommer även nånting i höst.

Mer musik från Myra är att vänta alltså. Det verkar inte heller som att det dröjer särskilt länge innan ett nytt album släpps.

– Sen så ser jag nog framför mig, utan att säga för mycket, att det kommer att komma ett till album ganska snart. Inom 2 år, men gärna redan nästa år.