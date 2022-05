Pernilla Wahlgren bröt ihop av händelsen på sin och Christian Bauers årsdag

Pernilla Wahlgren har under alla säsonger i Wahlgrens värld visat upp sin fullspäckade vardag med allt vad det innebär. Men det är en sak som hon själv påpekat saknats – och det är kärleken.

– Enda sedan mina två senaste ex så har jag haft väldigt svårt att öppna upp mig och släppa in någon. Jag skulle våga säga att jag inte längre tror på kärleken längre, berättade hon under ett avsnitt.

Pernilla och Bauer hittade kärleken i varandra. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

Under en lunch med Bianca Ingrosso påpekade Bianca att det kanske skulle vara dags att träffa någon ny.



– Du kommer ju inte att träffa någon om du bara sitter och väntar på att någon ska komma till dig. Du måste ju ut och dejta, sa Bianca.

– Nej men det känner jag mig inte alls bekväm med, sa Pernilla då.

Men sedan hände någonting...

Pernilla Wahlgren firar ett år med Christian Bauer

Efter att några gemensamma vänner till Christian Bauer och Pernilla hade föreslagit en blind date gav sig Pernilla ut på en restaurang för att träffa Bauer. Och då sa det bara klick.



Idag har paret varit tillsammans i hela ett år och på Instagram passade Pernilla på att avslöja hur Bauer valde att överraska henne.

"Att man vaknar upp till detta…. ”Vänd dig om” - sa han. Och där stod dom. Ett jättefång med röda rosor och ”vår” rosa champagne…". Dagens datum finns för evigt intatuerat på hans arm", berättade hon.

Men för Pernillas egen del så gick det hela till på ett lite annorlunda sätt. Hon hade nämligen glömt bort det hela.



"Själv hade jag naturligtvis noll koll på att det i dag är exakt 1 år sedan vi sa ”Jag älskar Dig” till varandra och jag grät som ett barn för att jag vågade..!".

Och ja, hade hon inte glömt bort det hela – då hade det ju inte varit Pernilla.