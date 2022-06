Det var för ett par månader sedan som Martin "E-Type" Eriksson, 56, bekräftade att han och Melinda Jacobs, 37, har en kärleksrelation. Melinda Jacobs blev offentlig för cirka två år sedan efter att ha varit fostermamma till 3-åriga Esmeralda som blev ”lilla hjärtat” med hela svenska folket.



E-Type är en av landets mest ikoniska artister med hits som "Life", "Here I go again", "Angels crying" och "True beliver".



När visade E-type och Melina Jacobs upp sig offentligt?

Den 24 mars dök Martin och Melinda upp tillsammans, hand i hand, på Storytel Awards. Melinda var nominerad i Faktaklassen för boken ”Hon hette Esmeralda” som hon skrivit tillsammans med Minna Tunberger. Men redan innan hade den nära vännen, partiledaren Ulf Kristersson, publicerat en bild på Martin och Melinda under en intim middag i goda vänners sällskap.

Samma folk var även med under Melindas födelsedag då Martin överraskade henne med en romantisk båttur.

Melinda Jacobs hyllas efter vågade bilden på E-type

Under veckan publicerade Melinda en bild på sin Instagram som sannerligen skulle väcka reaktioner – men bra sådana.



Martins rockband Dampf släpper nämligen sitt andra album och dagen i ära publicerade Melinda en bild som är på två andra som dyker upp i en musikvideo.

I kommentarsfältet haglar nu hyllande kommentarer från följarna.

"Helt fantastisk video"

"Mäktigt"

"Shit vad coolt"

"Så läckert", var några av dem.

Vill du se videon? Det kan du göra här.