E-Types romantiska överraskning till Melinda Jacobs: "Så tacksam"

Det var för ett par veckor sedansom Martin "E-Type" Eriksson, 56, bekräftade att han och Melinda Jacobs, 37, har en kärleksrelation. Melinda Jacobs blev offentlig för cirka två år sedan efter att ha varit fostermamma till 3-åriga Esmeralda som blev ”lilla hjärtat” med hela svenska folket.

Esmeralda påträffades senare död hemma hos sina biologiska föräldrar.

Martin Eriksson är en av Sveriges mest ikoniska artister som under artistnamnet E-Type gjort succé med hits som "Life", "Here I go again", "Angels crying" och "True beliver".

Martin "E-Type" Eriksson. Bildkälla: Stella Pictures

Det var den 24 mars som Martin och Melina dök upp tillsammans på Storytel Awards. Melinda var nominerad i Faktaklassen för boken ”Hon hette Esmeralda” som hon skrivit tillsammans med Minna Tunberger.



Men redan innan hade den nära vännen, partiledaren Ulf Kristersson, publicerat en bild på Martin och Melinda under en intim middag i goda vänners sällskap.









E-Types romantiska överraskning

Tidigare i veckan fyllde Melinda 38 år vilket firades med pompa och ståt.

Dagen i ära så hade Martin valt att fixa en liten romantisk överraskning – nämligen en båttur i Stockholms skärgård.

Och med på tåget var i sedvanlig ordning den gode vännen Ulf.

"Igår var det min födelsedag. 38 gånger har jag nu fått äran att fira den. Jag är så tacksam för varje ny födelsedag. Martin överraskade med båttur i skärgården, god mat och fina vänner", skriver hon.

Fint!