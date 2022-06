Här är de roligaste reaktionerna på Katrin Zytomierskas ilskna inlägg till Shakiras ex Piqué

Nöjesprofilen och entreprenören Katrin Zytomierska, 44, är inte direkt känd för att hålla in sina åsikter. Katrin har flertalet gånger hamnat i blåsväder efter att ha berättat vad hon tycker och tänker. Bland annat har hon hamnat i blåsväder flertalet gånger då hon mer än gärna uttrycker sina åsikter kring övervikt.

Tidigare skrev hon en krönika i Expressen som väckte starka reaktioner.

Men denna gång handlar det om någonting helt annat. Det var under helgen som Zytomierska sprang på fotbollsspelaren och artisten Shakiras exman Gerard Piqué ute på en nattklubb.

Katrin som vet att Piqué är en världskänd fotbollsspelare sprang kvickt fram och frågade om han kunde spela in en hälsning till hennes son Ringo. Men Gerard svarade nej. Här kan du läsa mer om det.

Katrins reaktion blev då att mitt i natten skriva ut ett argt inlägg riktat till fotbollsspelaren.

Och reaktionerna – de lät sig inte väntas på.





"Vilken tur att jag gick med på att komma och gratta Rambo på hans födelsedag", skrev Seanbanan.

Dagen efter valde därför Katrin att publicera ett nytt inlägg som följarna om inte annat tyckte var ännu roligare.

"Nej jag ville inte ligga med honom, ja jag har folk som kommer fram till mig och ber om just det här hela tiden. Fattar att det är lite mer lokalt för mig än för honom men kom igen för fa an. Zlatan hade inte sagt nej. Jag var så trevlig och gullig bad om ett hej till min son", skrev hon och fortsatte.

"Han sa: No. Jag sa: Excuse me what did you say? Han sa: No. Fyra timmar senare på fyllan lackade jag. Jag är stolt över att jag gjorde det och otroligt tacksam att ingen kan underhålla mig som jag själv", avslutade hon.



Så ja, det känns som att Katrin med andra ord rest her case gällande händelsen.