Nöjesprofilen och entreprenören Katrin Zytomierska håller många bollar i luften med jobb, barn och livet som influencer.

Och hon är känd för att säga vad hon tycker – oavsett respons från omvärlden.

Katrin Zytomierska kritiserade fotbollsspelare

Det var precis vad som hände under helgen, efter att hon publicerade ett inlägg natten till lördagen.

Bilderna föreställde FC Barcelonas egna fotbollsspelare Gerard Piqué, och den tillhörande texten kritiserade honom för att säga nej när Katrin bad honom ta en bild till sonen Rambo.

Här kan du läsa mer om det.

Katrin Zytomierska möttes av kritik

I kommentarsfältet möttes Katrin av kritik från vänster till höger.

Vissa ansåg att det endast var en "fyllegrej", medan andra såg det allvarliga i saken och kritiserade Katrin för att inte kunna ta ett nej.

Katrin Zytomierska svarar på kritiken

Nu har Katrin valt att ta bladet ur munnen och besvara de hundratals kommentarer från föregående inlägg.

"Okej vänner jag har tabbat mig. Jag har helt missbedömt den här fotbollskillen och att han faktiskt a men är helt ok på sporten. Jag har skrattat hela förmiddan dels för att ni tror att jag bryr mig. Fylleinlägg var min specialitet i 10 år innan jag fick barn älskar sånt men asså era kommentarer känner ni inte mig alls eller?!", inleder hon inlägget och fortsätter något ironiskt:

"Ja, jag tror att hela världen cirkulerar kring mig och mina barn, nej jag är inte oroad över socialen, nej jag tar inte ett nej då hade jag varit anställd och inte egenföretagare, nej jag vet inte vem den här killen är snacket gick att han var Shakiras ex och spelade i Real."

"Jag är stolt över att jag gjorde det"

Katrin förklarar vidare att det inte hade hunnit bli särskilt sent på kvällen och att ingen stod och drog och slet i fotbollsspelaren, samt förtydligar att hon vet hur det kan vara att ha människor som kommer fram.

"Nej jag ville inte ligga med honom, ja jag har folk som kommer fram till mig och ber om just det här hela tiden. Fattar att det är lite mer lokalt för mig än för honom men kom igen för fa an. Zlatan hade inte sagt nej. Jag var så trevlig och gullig bad om ett hej till min son. Han sa: No. Jag sa: Excuse me what did you say? Han sa: No. Fyra timmar senare på fyllan lackade jag. Jag är stolt över att jag gjorde det och otroligt tacksam att ingen kan underhålla mig som jag själv."

Katrin är däremot orolig för hur sonen Ringo kommer reagera. För följarna förklarar hon att hon endast tar bort inlägget för hans skull, inte någon annans. Men av inlägget efter förklaringen att döma verkar det vara helt lugnt från Ringos håll, som mest blev imponerad över att hans mamma ens varit i närheten av Piqué.

Hon avslutar inlägget med:

"Puss vänner shit ni underhåller mig. Bu hu.. Katten bråkar med en fotbollslirare stoppa pressarna".