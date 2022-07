Paow chockar följarna med intim bild tillsammans med nya flamman Alexander

Det var för drygt en månad sedan som Paulina "Paow" Danielsson gick ut med att kärlekssagan mellan henne och Alexander Zobel tagit slut.

I en intervju med Nyheter24 lät hon vid gott mod och sa att hon inte är så ledsen över det hela. Mer om det kan du läsa här.

Några dagar senare publicerade Paow en story där hon befann sig på Arlanda tillsammans med Josefin Ottosson. Tjejernas flyg bar av till Rhodos där det minst sagt vankades fest.



Och i helgen kom en glädjens dag då Paow äntligen fått tillbaka sitt Instagramkonto @kattpaow. Hon har ännu inte uppdaterat på kontot.

Paow och Alexander Zobel gjorde nyligen slut. Bildkälla: Instagram

Paow har även berättat att hennes OnlyFans är up and running för fullt vilket inte var fallet under tiden hon var tillsammans med sitt ex.



Alexander är Paows nya flamma

Paulina har hängt flitigt med en kille vid namn Alexander Wallengren. Alexander är en 24-årig bartender från Borås som just nu jobbar på Pepes Bodega på Rhodos och duon ser ut att ha det trevligt ihop.

Och nu har de valt att öppet visa upp hur mysigt de har det...

På Alexanders senaste bild ligger turturduvorna och myser vid poolen och passar då på att bjuda följarna på en puss.

Paow är dock tillbaka i Stockholm och på sociala medier har följarna kunnat se att hon och Alexander fortsatt att umgås.

Vi är glada för vår dokusåpadrottnings skull!