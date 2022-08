Svenska komikerns nakendans smygfilmad på Way Out West

Det som händer på Way Out West – det stannar på Way Out West – NOT. Det som händer där sipprar nämligen snabbt ut på sociala medier.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kandisar/1052304-svenska-komikerns-nakendans-smygfilmad-pa-way-out-west Kopiera länken Läs mer Bianca Ingrossos styvsyster på resa med Oliver Hunt Det var förra helgen som tusentals besökare tillsammans med landets alla influensers vallfärdade till Göteborg och festivalen Way Out West för att svandyka in på VIP-området där det skulle dansas, drickas och vloggas. Alice Stenlöf, Bianca Ingrosso, Rosanna Charles och Emilio Araya är några av de vi kunnat följa under helgen och gänget har sannerligen festat loss – vilket de gladeligen visar upp på sina sociala medier. Bland annat hann gänget med ett vattenkrig på sitt hotell och en rätt snabb bilresa på väg hem som Bianca råkade lägga ut. När Aftonbladet skrev om "vansinnesfärden" raderade hon videon snabbt. Utöver det har det även tisslats och tasslats ordentligt kring det faktum att Bianca umgåtts flitigt med sitt gamla ragg Oliver Strige som just nu är en av Göteborgs hetaste innepinnar. Bianca och gamla pojkvännen Phillipe gjorde slut i början av sommaren. Oliver Strige. Bildkälla: oliverstrige/Instagram För att friska upp minnet för den glömske är det nämligen så att Bianca och Oliver har kuckilurat tidigare och under den senaste månaden har man sett Oliver kommentera flirtigt på Biancas bilder. Festgänget. Bildkälla: oliverstrige/Instagram Felicia Aveklew fångar den dansade komikern på video Någon som också var på plats och festade loss var ingen mindre än YouTube-stjärnan och influensern Felicia Aveklew. Under hela resan var Aveklew noga med att filma redigt med content för att använda till sina Youtubevideos – men en härlig snutt från resan, den haffade hon på sin mobilkamera. Visa det här inlägget på Instagram Vad hon filmade mitt på en klubb var ingenting mindre än komikern Per Andersson som dansar vilt samtidigt som han drar upp sin tröja för att trumma på sin mage. Till videon skrev hon: "Per vet hur man gör". Per Andersson bjöd på en dans. Bildkälla: feliciaaveklew/Instagram Medan Per kör på med dansen ser man flera besökare skratta och klappa händerna i takt till hans moves. Snacka om stämningshöjare.