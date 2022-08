Det fick Bianca Ingrossos gäng skickat till sitt rum under Way Out West: "Åh nej"

Under Way Out West 2022 vallfärdade landets alla influensers till Göteborg för att festa, se band och skapa content till sina kanaler. Och det som händer på Way Out West stannar sannerligen inte på Way Out West.

Veckorna efter har det sipprat ut en rad smaskigheter som ägde rum på festivalen. Bland annat så hittade både Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf ragg. Detta berättade Rosanna Charles och Emilio Araya i podden "Två meter dumheter".

– Jag skulle gå ut och ta en sista cigg i slutet av kvällen. Då kommer ju Alice gåendes där med en fine young man... och jag tänkte.... är det där A$AP Rocky för det ser det ut som, berättade Emilio.



På en bild från festandet stod även Bianca och messade med någon som sällskapet inte ville visa då de lagt på en emoji över Biancas telefon på just den storyn.

Men festligheterna stannade absolut inte på området. Gänget bodde nämligen på samma hotell och även där hände det ett och annat.

Lucas Armando Feolas tabbe på hotellrummet

Lucas Armando Feola, Bianca, Alice med fler spenderade den sista dagen tillsammans med att beställa mat upp till rummen och ladda om för den sista dagen. Pasta, pizza och vietnamesiskt stod på menyn – men gänget fick även upp två andra saker som de inte tänkt sig.

"Dagen efter" ropade Alice ut till vloggkameran. Bildkälla: Youtube

Lucas hade nämligen beställt två "Margarithas" i form av pizza – men istället hade de fått pizza med salami och två Margaritha-drinkar.



Då gänget var långt ifrån sugna på alkohol ringde Lucas artigt ned till receptionen och berättade om missförståndet.

– Men åh nej ursäkta så mycket, sa den kvinnliga receptionisten.

– Nej gud det gör absolut ingenting, det är verkligen ingen fara det var bara så roligt att vi fick drinkar istället för pizza, skrattade Armando.

Slutet gott allting gott!