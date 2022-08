Vem är den mystiska tjejen som Phillipe Cohen är hemma hos? "Love is in the air"

2022 har swishat förbi i en rasslande fart och nu är det endast fyra månader kvar på året.

Mycket har hunnit hända och inte minst i kändisvärlden. En av de största bomberna som släpptes under sommaren var bland annat att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen gjort slut.

Bianca och Phillipe har gjort slut. Bildkälla: Instagram

Många följare noterade att Phillipe inte längre syntes till på Biancas sociala medier och att hon både firade midsommar tillsammans med sin familj samt bjöd med ett gäng på en lyxig resa till Palma – och även där lös Phillipe med sin frånvaro.



Istället har Phillipe Cohen spenderat sin sommar med att knega på sin nya pastarestaurang POSTO samt hängt på Bönor och bagels i hemstaden Göteborg vilket brukar vara ett tydligt tecken på att paret gjort slut.

Och för några veckor sedan bekräftade Bianca att relationen är helt slut. På vänner som Rosanna Charles och Alice Stenlöfs sociala medier har det skymtats en flirtig Bianca som suttit och fnissat med sin telefon i högsta hugg – som att hon messat med någon hon har ett extra öga för...

Den hårt arbetande Phillipe har inte lagt upp någonting annat än jobb och hundrelaterade saker på sin Instagram, där bland annat inlägg på mat han lagar under dagarna.

Men i helgen dök det upp någonting annat.

Phillipe Cohen publicerade inlägg

Phillipe är nämligen hemma hos en främmande kvinna som tidigare inte synts på hans sociala medier. Bilden han publicerade föreställer hans hund Ted tillsammans med vad som ser ut att vara hennes katt. På bilden står även texten "Love is in the air".



Love is in the air för Ted kanske. Missen ser något mer skeptisk ut. Bildkälla: filippcohen/Instagram

Men vem är hon då?



Phillipes nyfunne vän/kollega. Bildkälla: Instagram

Jo, det är nämligen Emma Wili-Blomé som arbetar på restaurangen Niklas and Friends som ligger i Stockholm.



Om krögarna har något samarbete på gång – det återstår att se.

Spännande!