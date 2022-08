Pernilla Wahlgrens pinsamma möte med världsstjärnan: "Fick inte..."

Karriären går som tåget för flera medlemmar i kändisfamiljen Wahlgren-Ingrosso.

Pernilla Wahlgren, 54, har precis haft nypremiär med succéshowen "Pernilla Wahlgren har hybris", Benjamin Ingrosso, 24, blev "Årets manliga artist" på Rockbjörnen 2022 och Bianca Ingrosso, 27, går från succé till succé med sitt Caia Cosmetics.

Bianca och Phillipe har gjort slut

Efter uppbrottet från Phillipe Cohen har Bianca spenderat mer tid på Stockholms nattklubbar – och snart drar renoveringen av hennes nya lyxlägenhet igång.

Den cirka 300 kvadratmeter stora lägenheten var långt ifrån gratis. I en vlogg fick Bianca frågan om vad det nya husköpet gick loss på, och då svarade hon nästan lite motvilligt.

– Det här vet jag inte om jag ska ta bort eller inte, inledde hon.

Foto: Youtube

Sedan läste hon upp ett påstående om att hennes lägenhet kostade mer än 40 miljoner kronor.



– And it did. Den kostade ganska mycket mer... Men det är värt det, det är värt det, det är värt det. Det är det här jag har jobbat för, säger Bianca Ingrosso i vloggen.

Pinsamma missen – när Pernilla träffade Benjamins vän

Inför att renoveringen i Bianca Ingrossos paradvåning ska sätta igång huserar mamma Pernilla där – i väntan på att sin lyxvilla på Lidingö ska bli färdigrenoverad.

Och det är därifrån som veckans avsnitt av podcasten "Wahlgren och Wistam" är inspelad. Då berättar Pernilla om ett stelt kändismöte hon nyligen varit med om, som höll på att bli riktigt pinsamt.

Efter premiären av sin show gick hon och några vänner ut och åt middag på restaurangen Astoria i Stockholm.

– Då kom Benjamin plötsligt med sin kompis, och jag ba "aah", för jag kände igen kompisen. Så jag tänkte att "jag känner igen honom för att det är en gammal kompis till Benjamin, såklart". Så jag ba "hej hej, hur är läget?", och han ba "it's fine", säger Pernilla Wahlgren i podcasten.

Pernilla Wahlgren: "Jag fick inte ihop det"

Pernilla funderade på varför kompisen pratade engelska, men kunde fortfarande inte placera varför han såg så bekant ut.

– Jag fick inte ihop det. Och då var ju det han... Jag kommer inte ihåg namnet, världsrekordhållaren i höjdhopp, säger Pernilla.

– Ja, Duplantis? Frågar Sofia Wistam förvirrat. Kanske för att Pernilla blandat ihop höjdhopp med grenen som världsstjärnan Armand Duplantis faktiskt tävlar i – stavhopp.

– Duplantis, exakt, ja! Ehh, och det var så roligt för vi stod och pratade jättelänge, och då blev jag såhär efter ett tag "...Congratulations".

– Han pratar ju svenska också i och för sig.

– Ja, jag vet, han sa det, säger en fnittrande Pernilla Wahlgren.

Kort senare inser podduon att de blandat ihop friidrottsgrenarna och får äntligen rätsida på sportsnacket. Två räddningar i allra sista sekund, med andra ord!