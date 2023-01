Farmen 2023: Därför känner du igen Sandra Öder

Att ställa upp i ett program som Farmen Sverige är inte direkt det enklaste. Under en hel sommar ska ett gäng främlingar sköta en gård – precis som det gick till för 200 år sedan. Det finns ingen elektricitet eller rinnande vatten. Utöver det så finns det bara ett smalt utbud med mat och andra förnödenheter.

Och årets säsong har fått sig en rungande start.

I Farmen 2023 kommer det att bjudas på mycket av allt. Redan första avsnittet har konflikterna börjat, hungern har triggats igång och romantiken har spirat. Anna Brolin leder programmet för tredje gången, efter förra årets jubileumssäsong då "Farmen" fyllde 20 år. Vid sin sida har hon Hans Wincent, som agerar mentor för deltagarna.

Andreas Gauffin. Bildkälla: TV4

En av deltagarna i årets säsong är ingen mindre än skådespelaren Andreas Gauffin som synts till i bland annat Morden i Sandhamn.

Men det finns ännu en som tittarna känner igen.

Därför känner du igen Sandra Öder i Farmen 2023

Sandra Öder är en 28-årig operativ coach från Jönköping. När hon dök upp i Farmen var det antagligen flera tittare som först tog henne för en annan tv-profil.



Sandra Öder. Bildkälla: TV4

Nu har Farmen dragit igång. Bildkälla: TV4

Hon är nämligen väldigt lik Alexandra Nord som varit med i både Bachelor Sverige, Paradise Hotel och Ex on the beach Sverige.

Alexandra Nord. Bildkälla: Viafree

Efter sin tv-karriär valde Alexandra att dra sig tillbaka från kamerorna och bor idag i London där hon spelar fotboll samt fortsatt knegar på med sina sociala medier.



Farmen 2023: Julia och Viktor sov i ladan första kvällen

Två deltagarna som klickade snabbt var Viktor Bergström och Julia Joelsson Boänges. Och ja, de klickade så pass bra att de valde att sova i ladan första kvällen.

Julia Joelsson Boänges. Bildkälla: TV4

Viktor Bergström. Bildkälla: TV4

Och pussar – det blev det.

Deltagarna pussades kring så pass att andra deltagarna som tänkt sova i ladan kunde höra spektaklet, vilket tittarna kommer att kunna se i avsnittet som sänds på TV4 och TV4 Play.

Farmen 2023. Bildkälla: TV4

– Eddie snarkar lite. Men det är ju paret på etagevåningen som väsnas mest. Då känner jag bara att nej. Nu får ni vara tysta. Låt mig vara, säger Sandra Göransson.