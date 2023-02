Lee Christiernsson visar upp nya skönhetsingreppet: "Så nöjd"

Lee Christiernsson, 48, har inom loppet av några veckor fått en plats i många svenskars hjärtan.

Från att ha slagit igenom som "Snickar-Björn" i TV4:s "Äntligen hemma" och att vara parhäst med Laila Bagge i hennes byggprogram i TV3, till att bli huvudperson i en av årets mest uppskattade dokumentärserier i "Att bli Lee".



I dokumentären får nämligen tittarna följa med i Björn Christiernssons transition för att bli Lee Christiernsson – en resa som hyllats i både sociala medier och på årets QX-gala där tv-profilen fick stående ovationer.

Lee Christiernssons om operationer och ingrepp: "Fria val"

I det sista avsnittet av "Att bli Lee" berättade Lee Christiernsson om sin resa för en nära vän för första gången.

– Det som sitter mellan benen kommer att vara kvar. Och gifter jag mig eller blir tillsammans med någon kommer det sannolikt att vara en kvinna, sa hen i TV4-programmet, och berättade också senare om den bröstoperation hen genomgått.

– De är fortfarande väldigt svullna och jag äter starka smärtstillande men jag är superglad över hur bra det här känns.

Lee Christiernsson visar upp nya ingreppet

I ett nytt inlägg på Instagram, där Lee Christiernsson visar upp sitt senaste skönhetsbehandling, berättar tv-profilen också om sina tankar kring ingrepp.

"Var idag och gjorde en injektionsbehandling hos kliniken som även gjort mina operationer, så nöjd", skriver hen i inlägget, som fortsätter vidare:

"Vet att de flesta har en åsikt om skönhetsingrepp, vilket jag tycker är bra. Det viktigaste är dock att acceptera att vi tycker olika och att det måste få vara varje människas fria val."

Lee Christiernsson stöttas: "Du gör skillnad"

I kommentarsfältet är följarna inte sena med att skicka stöttande och kärleksfulla ord.

"Heja dej! Vi är många som nu pratar mycket om människors olikheter och mina brukare ( med kognitiv funktionsnedsättning) hejar på och har väldigt bra diskussioner tack vare dig! Du gör skillnad! Tack!", skriver en person.

Foto: Skärmavbild/Instagram/leechristiernsson

"Det som känns bra för dig är bäst för dig", skriver en annan.



"Go for it! Du bestämmer över dig själv och vad du vill göra", fyller en tredje person i.

