Tittarnas chock – Hollywoodgiganten gästar Biancas show på söndag

Höstens succé för "Bianca" i Kanal 5 avslutades med att Bianca Ingrosso själv utlovade en fortsättning till våren. Nu har produktionen flyttat till en ny studio och kommer att sändas en dag i veckan i stället för två. Men anledningen är inte att man har haft för få tittare – eller att programledaren redan har tröttnat.

— Jag sätter väldigt hög press på mig själv och vill verkligen att gästerna ska känna sig välkomnade. Det vore hemskt om någon skulle känna att jag inte var närvarande. Eftersom jag tar så stort socialt ansvar så blir fem gäster i veckan mer lagom. Det känns väldigt skönt, berättade Bianca i en intervju med TT.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: discovery+

Bianca berättade i samma intervju att hon skämts över att hon till en början varit lite "övertaggad".

— Jag fick cringe på mig själv för att jag var jättetaggad, gick rakt ut på scenen och skrek "Heeej!" rakt in i kameran. Men jag tror jag kände att jag behövde göra starkt intryck. Nu kan jag se att jag var alldeles för energisk och stressad i början och det fick jag också kritik för.



Men tydligen så fungerade Biancas intervjuteknik galant. En av de gäster som verkligen fick en fin connection med Ingrosso var ingen mindre än Dwayne "The Rock" Johnson.

Dwayne började skratta. Bildkälla: discovery+

Direkt när Bianca och Dwayne började intervjun märktes det att skådespelaren kände sig bekväm med Bibz, och sämre blev det inte när Bianca valde att använda sig av en svordom som fick The Rock att genast brista ut i skratt.



– Som en skådespelare, att få spela superhjälte. Det är ingenting alla får göra. Så då kan du skratta dig lycklig, sa Dwayne.

– Väldigt lycklig. Väldigt jävla lycklig, säger Bianca, varpå skådespelaren brast ut i skratt och sa:

– Hahaha väldigt jävla lycklig, jag älskar att du säger det.

Och nu är det dags för en annan gigant att gästa showen.

Djimon Hounsou gästar Biancas show

Djimon Hounsou, 58, är en hyllad skådespelare som vi sett i filmer som bland annat Gladiator, Blood diamond och In America. Han har mottagit både priser och Oscarsnomineringar för sina roller och har gjort ett starkt avtryck i filmvärlden.

Jordan Strauss. Bildkälla: TT/NyhetsbyrånJordan Strauss/

På söndag gästar han Biancas show tillsammans med ett annat härligt gäng. Detta har följarna till Bianca kunnat se på hennes Instagram.

Vilka filmer har Djimon Hounsou spelat i

Några av de filmer Djumon spelar i är Blood diamond, Furious 7, The legend of Tarzan, Constantine, Gladiator, Guardians of the Galaxy, Aquaman, The Island, The King's Man och Elephant White.

Djimon Hounsou tillsammans med Russell Crowe. Bildkälla: AP/TT

Missa alltså inte när han gästar "Bianca" på söndag.