Elton Johns ord om norska stjärnskottet Sigrid Raabe: "Jag rentav..."

Sigrid Raabes ålder – hur gammal är hon?

Sigrid Raabe föddes den 5 september 1996, vilket innebär att hon fyller 27 år under hösten 2023.

Sigrid Raabes familj – växte hon upp i Norge?

Sigrid Raabe växte upp i norska Ålesund tillsammans med mamma Anette Sølberg Solbakk och pappa Håkon Raabe samt syskonen Tellef Raabe och Johanne Raabe.

Vid 18 års ålder flyttade Sigrid till Bergen.

– Det är sentimentalt att tänka på hur jag växte upp i Norge, och hur annorlunda mitt liv är nu och hur annorlunda det är mot vad jag trodde att det skulle bli. Men jag älskar det verkligen, har Sigrid tidigare sagt till irländska Independent.

Vilka album och låtar har Sigrid Raabe släppt?

Sigrid Raabe debuterade redan som 16-åring med låten "Sun", men hennes riktigt stora genombrott kom först med "Don't Kill My Vibe" år 2017.

Sedan dess har hon släppt två album: "Sucker Punch" och "How to Let Go" som innehållit låtar såsom "Strangers" och "Plot Twist".

Sigrid Raabe. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Vilka priser har Sigrid Raabe vunnit?

Sigrid Raabe har genom åren vunnit flera priser, däribland BBC:s Music Sound-pris år 2018 och priset för bästa nordiska artisten vid MTV European Music Awards år 2022.

Hon har dessutom hyllats av världsstjärnor som Elton John.

– Hon har en väldig spänning i sin röst och med en massiv, kompakt, produktion kommer hon att sätta en tydlig prägel på poplandskapet, har han sagt enligt NRK och konstaterade vidare:

– Jag rentav älskar hennes låt som heter "Don't Kill My Vibe".

Har Sigrid Raabe pojkvän?

Sigrid Raabe var fram till juni 2022 i en relation med den norska skidåkaren Nikolai Schirmer.

– Vi kan bekräfta att det är slut. Vi är fortsatt goda vänner, och vi har haft det väldigt fint ihop, skrev Schirmer då i ett meddelande till norska TV2.

Huruvida Sigrid har någon ny pojkvän eller kärlek i sitt liv sedan uppbrottet är oklart.

Vad heter Sigrid Raabe på Instagram?

På Instagram hittar du Sigrid Raabe under namnet @thisissigrid.