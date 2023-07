Dålig stämning hemma hos Christian Bauer och Pernilla Wahlgren efter orden i TV

Det var under gårdagens avsnitt av Allsång på Skansen som Pernilla Wahlgren för andra gången i år gjorde succé hos publiken. Denna gång gästades programmet av bland andra Zara Larsson som precis rivit av en show av dess like under Lollapalooza

Zara Larsson gästade Pernilla på scenen. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT

Under sin allsång ville Zara slita av den gamla Saarek-dängan "Genom eld och vatten". Låten har kommit att bli vanligt förekommande i fotbollssammanhang då supportrar sjunger "Älskar AIK" eller "Hata AIK" då det rimmar på versen "Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå".

Och vad händer under framträdandet?

Jo, Pernilla väljer att ta ton under en av pauserna i sången och sjunger högt "Och vi älskar AIK"

Detta medan Zara Larsson mimar "Och vi hatar AIK". Det hela spreds som en löpeld på Twitter under natten.

Zara och Pernilla tog ton. Bildkälla: SVT

Sanningen är den att Zaras pappa Hans Wahlgren är AIK:are, detta medan pojkvännen Bauer håller på Djurgården. Detta skapade lite dålig stämning där hemma.

Det var på Studio Allvenskans Instagramkonto som Bauer gick in och kommenterade "Ajdå".

Lite skoj ändå!