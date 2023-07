Stora ändringen i kvällens Lotta på Liseberg: "Har tappat rösten..."

Halvvägs in i säsongen bjuder kvällens Lotta på Liseberg på mer sång och underhållning. De som står på Lisebergsscenen under måndagskvällen är Marcus & Martinus, Tone Norum, Tommy Nilsson, Anton Engström från After Dark och A Show Larger Than Life med David Lindgren, Boris René och Greg Curtis med flera.

Marcus & Martinus. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Ändringen i Lotta på Liseberg 2023

Tyvärr har Elisabeth Andreassen fått förhinder att medverka eftersom hon tappat rösten, men stjärnskottet Adrian Macéus gör istället entré i kvällens program.



Elisabeth Andreassen (till vänster) har tappat rösten. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

– Jag kommer självklart att sakna min fina Bettan, säger Lotta Engberg och fortsätter: Jag träffade Adrian när han var med i Billy Elliot för fem år sedan och redan då begrep jag att den här killen kommer bli något stort. Han är så välkommen till Liseberg!



Elisabeth Andreassen hälsar:

– Tråkigt nog så kommer jag inte sjunga i kväll, jag har tappat rösten och jag kommer inte att kunna sjunga de låtarna vi hade valt ut. Men jag vet att det kommer vara en magisk sommarkväll ändå och jag ser fram emot att möta Lisebergpubliken en annan gång, säger Elisabeth Andreassen.

Lotta på Liseberg sänds på måndagar klockan 20:00 på TV4 Play och TV4.