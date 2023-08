Mark Levengoods skräckbilder från toaletten: "Råttan från h*lvetet"

Programledaren Mark Levengood, 59, har över 200 000 följare på Instagram och uppdaterar flitigt med bilder från både vardag och jobb.

Men under onsdagen var det nog många följare som satte kaffet i halsen när tv-profilen delade med sig av vad som för många är något utav en mardrömsupplevelse.

"Sent igår slank en råtta in hos mig, dörren mot gatan stod öppen. Jag reagerade mycket manligt, låste in den i sovrummet och flydde hals över huvud. Bodde på hotell. Jag HATAR råttor. Troligen ligger den nu i min säng och njuter. Jag vågar inte gå tillbaka. Vad göra????", skrev Mark i ett inlägg.



Mark Levengood: "Råttan från helvetet"

Det dröjde inte länge innan Mark Levengood följde upp inlägget med en uppdatering.

"Striden mot Råttan från Helvetet har börjat. I full mundering, med hammare och stekpanna närmar jag mig nu sovrummet!! Många av er har påpekat att råttor är intelligenta! Härligt. Den här råttan är snart intelligent och död!, skrev han i ett nytt inlägg som möttes av hejarop från följarna.

Visar upp skräckbilder från toaletten

Det visade sig senare att råttan inte tagit sig in genom den öppna dörren som Mark Levengood först befarat.

"Rått-helvetet hade tagit sig upp ur TOALETTEN!!! Locket var nerfällt, men denna vampyr-gnagare från Gehenna fick upp det. Troligen smet den, efter att ha vältrat sig i min säng, ut genom det öppna fönstret och passade på att riva av en halvmeter av gardinen", skriver programledaren i ett tredje inlägg.

"Perkele. Nu sitter jag i ett råttbo med trasiga gardiner och superskitig toalett. Ser ut som om en heterosexuell kille bor här", avslutar han.

Starka reaktioner i kommentarsfältet

I Mark Levengoods kommentarsfält har många både skrattat och fasat över hans upplevelse och bilder.

”Men hu och fy och fasa. Kan du någonsin finna ro på tronen igen?”, skriver TV4-profilen Jenny Strömstedt.

"Haha åhhh nej!!! Säg till om jag ska komma förbi och städa (om det finns en sak jag är bra på så är det just det konstigt nog..)", skriver artisten Miss Li.

"Åh fy satan. Må den aldrig återvända!", skriver skådespelerskan Julia Dufvenius.

