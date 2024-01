Tittarna lurade angående alkoholen i Love is blind Sverige

Love is blind Sverige är i full rullning och överallt i Sverige diskuteras programmet i fikarum, på middagar och kollegor emellan.

Programmets fyra första avsnitt har varit så pass händelserika att svenska upplagan av programmet inte bara skapat rubriker i Sverige utan även internationellt. Två av de som blivit väldigt omskrivna är Sergio Rincon och Krisse-Ly Kuldkepp. Profilerna står inte med varandra i programmet utan med två andra.

Sergio Rincon och Krisse-Ly Kuldkepp har blivit omskrivna. Bildkälla: NETFLIX

Krisse-Ly har blivit omskriven bland annat för att vissa tittare misstänkt att hon haft en förlovningsring på flera av hennes Instagrambilder. Men detta var alltså inte fallet vilket hon förtydligade genom att dela bilder från 2021 där hon bär samma ring.



Vissa ansåg att Krisse-Ly Kuldkepp spoilat genom att ha en ring på sig. Bildkälla: krissystimeline/Instagram

Sergio har blivit omskriven för att han.... bland annat vägrade säga sitt namn till tjejerna när han dejtade. Det hela har av många tittare uppfattats som drygt och narcissistiskt.

Många svenska tittare har rasat på att produktionen valt att ta med honom över huvudtaget, vilket han nu svarat nu.

"För de som sett några av de första avsnitten av Love is blind Sverige: Jag förstår helt och fullt hur många reagerat på hur jag beter mig. Jag själv var skeptisk när jag gav mig in i detta och tänkte att oddsen för att hitta äkta kärlek var väldigt låga. Som ni har sett gjorde Amanda ett starkt intryck på mig redan från början. Jag började freaka ut lite och letade anledningar att backa. Och det var då jag sa det där om mobbingen", skrev han i sitt inlägg.



Sanningen om guldglasen i Love is blind Sverige 2024

Någonting som är signifikativt med Love is blind Sverige är guldglasen deltagarna har under dejterna men även under kvällsmyset.

Ofta har deltagarna ettguldglas i handen. Bildkälla: NETFLIX

Nyheter24 hörde av sig till Krisse-Ly Kuldkepp för att fråga: Vad innehåller egentligen glasen? Får deltagarna bubbel lite när som helst eller hur fungerar det egentligen?

"Alkoholkonsumtionen var begränsad. Oftare än vad man tror var det helt vanligt kranvatten som gömde sig i guldglasen", berättade hon.

Så nu vet du det!