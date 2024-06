Victoria Silvstedt blir mamma vid 60: "Ålder bara en siffra"

Den svenska toppmodellen och affärskvinnan Victoria Silvstedt fyller 50 i höst. Sedan genombrottet som 15-åring så har Victoria levt ett oerhört händelserikt liv i modellvärlden.

Victoria Silvstedt har prytt omslaget för Playboy, och utsågs till Playmate 1997. Samma år träffade hon journalisten Chris Wragge, det sa "klick" och paret gifte sig år 2000.

Victoria Sillvstedt och Chris Wragge gifte sig i New York i juni år 2000. Bildkälla: Stella Pictures.

Victoria och Chris höll ihop i nio år, men sedan var skilsmässan ett faktum. I sitt sommarprat i Sommar i P1 så berättade Victoria att det var hon som var anledningen till att det sprack mellan henne och journalisten Chris Wragge.

– Jag provocerade fram skilsmässan, men det beslutet var oerhört svårt att ta. Det tog mig tre år. Jag var otrogen och han förlät mig alltid. Men jag kunde inte leva med att bedra honom. Vår separation är fortfarande en väldigt mörk period i mitt liv, berättade hon då.

Då träffades Maurice Dabbah och Victoria Silvstedt

I början av 2000-talet, då Victoria var gift med Wragge, lärde Victoria och miljardären Maurice Dabbah känna varandra, men ett par blev de inte förrän år 2011. Sedan dess har Victoria och Maurice varit oskiljaktiga.

Innan Maurice träffade Victoria så var han gift med en annan kvinna. Med henne fick han tre barn.

– Min pojkvän har tre barn och jag är alltid med familjen. Antingen med hans familj eller min familj, så jag har hela tiden familj runtomkring mig så jag känner mig så otroligt tillfreds ändå även fast jag inte har mitt eget barn, sa Victoria i intervjun, via Må Bra.

Victoria och Maurice. Bildkälla: Stella Pictures.

I intervjuer har Victoria berättat att hon har frusit in ägg, men hon valt att inte gå vidare i barnprocessen av en väldigt stark anledning.

– Jag älskar barn, och det finns ägg infrusna, men jag vet inte om de någonsin blir kläckta… Just nu hör jag många kvinnor som inte vill sätta barn till världen på grund av klimatförändringar, krig och galna ledare. Ibland känner jag också så, samtidigt som jag vet vilken lycka i livet ett barn är, en lycka jag i så fall skulle avstå ifrån. Ja, de tankarna brottas jag med, har Silvstedt sagt i en intervju med Amelia.

Victoria Silvstedt år 2023. Bildkälla: AP Photo/Vianney Le Caer/TT Bild

Nya barnbeskedet från Victoria Silvstedt: "Let's kläcka äggen"

Nyligen gästade Victoria Silvstedt radiokanalen Mix Megapol där hon intervjuades av Lotta Bromé. Samtalsämnet barn kom upp på tapeten – och då avslöjade Victoria mer om planerna.

– Allt i mitt liv som har hänt det har känts såhär att det varit mening med allt som…Hela tiden har någonting lett till någonting. Och jag väntar på det där moment, the perfect moment men det har inte kommit ännu, sa Victoria i Mix Megapol med ett skratt.

Hon fortsatte:

– Man kanske måste ta action också när det kommer till sånt. Jag trodde det bara skulle komma såhär alltså, poff! Som allt annat i mitt liv bara bom, bom, bom. Men barn är lite mer komplicerat, sa Victoria vidare.

Victoria Silvstedt är sugen på att bli mamma vid 60. Hon känner sig piggare nu än någonsin. Bildkälla: Instagram/mixmegapol

På frågan om hon har fryst in ägg svarade Victoria:

– Det har jag så, man kan ju kanske kläcka dom om tio år. Jag har mer energi nu än när jag var 40. I’m so like, on fire! Så jag tror det beror på hur man känner sig. Jag tror åldern numera bara är ett nummer, säger Victoria Silvstedt i intervjun med Lotta Bromé.

I kommentarsfältet skriver Victoria till klippet: "LOL. Let’s kläcka äggen soon".

Victoria Silvstedt var snabb med att kommentera på Mix Megapols Instagram. Bildkälla: Instagram

Vi får säga lycka till till Vickan!