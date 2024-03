Sanningen om Victoria Silvstedt och Maurice Debbah – det gör han egentligen

Victoria Silvstedt ålder – hur gammal är hon?

Karin Victoria Silvstedt föddes den 19 september 1974. Det betyder att hon är 49 år och fyller 50 år i slutet av sommaren 2024.

Victoria Silvstedt 1999. Bildkälla: Tobias Röstlund/TT Bild

Victoria Silvstedt längd – hur lång är hon?

Victoria Silvstedt är 180 centimeter lång. Tvärtom vad man kan tro så var hennes längd faktiskt inte en så stor fördel som Victoria trodde. I en intervju med magasinet Monaco Life berättade Victoria år 2019 om sina tidiga modelldagar i Paris.

– Jag kämpade faktiskt som modell i Paris. Jag var den här långa, blonda, muskulösa unga kvinnan – vilket inte riktigt var vad de Parisiska modehusen ville ha överhuvudtaget. Jag blev ombedd att klippa håret, gå ner i vikt och tona ner mig. Jag var chockad – jag trodde att modellenadet skulle vara enkelt för mig, men Paris var som en kalldusch. Jag gick på 12 castings om dagen, men passade inte in någonstans, berättade hon då.

Victoria Silvstedt är hela 180 centimeter lång. Bildkälla: AP Photo/Jean-Pierre Amet/TT Bild

Växte Victoria Silvstedt upp i Bollnäs?

Ja, Victoria Silvstedt växte upp i Bollnäs. Faktiskt så gjorde Victoria sitt allra första modelljobb klädd i en Bollnäsdräkt! Victoria var riktigt djurtokig, och hade en egen häst som hette Lassie Bahn.

Utöver det så var slalom något som Victoria var väldigt intresserad av. Hon kom på fjärde plats i ett ungdoms-SM 1989 – som faktiskt vanns av Pernilla Wiberg!

I en intervju med Aftonbladet år 2005 så berättade Victorias mamma Ulla då om Victorias ungdomsår i hjärtat av Hälsingland. Dessvärre möttes Victoria av en del avundsjuka från andra tonårstjejer för sin modellkarriär. Enligt mamma Ulla var de missunsamma.

– Jag tror inte att de andra tjejerna förstod hur hårt hon kämpade. De blev avundsjuka och det kunde ibland göra Victoria lite ledsen, sa Ulla Silvstedt till tidningen.

Från Bollnäs till Hollywood. I hjärtat av Hälsingland växte Victoria Silvstedt upp. Här ser vi Brotorget i staden. Bildkälla: Gustav Sjöholm/TT Bild

Slog Victoria Silvstedt igenom som ung?

Ja, Victoria Silvstedt var ung när hon slog igenom. Hon upptäcktes som 15-åring i en kö på en matbutik i Miami av fotografen Charles Bertonazzi.

Den högt ansedda agenturen Ford Models ville anlita Victoria på stört – men Victorias mamma ville att hon först skulle gå ut skolan.

Victoria Silvstedt 1993. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Fröken Sverige 1993. Här kom Victoria Silvstedt på andra plats. Vann tävlingen gjorde Johanna Lind Bagge. Tredje plats intogs av Anna Hofvenstam. Bildkälla: Jack Mikrut/TT Bild

Gjorde Victoria Silvstedt Playboy?

Ja, Victoria Silvstedt har prytt flera omslag för den amerikanska herrtidningen Playboy. 1997 kröntes hon till "Playmate of the year", och hon flyttade även in i Hugh Hefners ökända Playboy Mansion. Hugh Hefner dog 2017, 91 år gammal.

Victoria Silvstedt. Bildkälla: Damian Dovarganes/AP/TT Bild

När Victoria gästade Alexander Pärleros podd Framgångspodden så berättade Victoria om tiden i huset.

– Den tiden jag var där var det helt amazing, I timed it right!

Har Victoria Silvstedt pojkvän eller make?

Samma år som Victoria blev "Playmate" – alltså 1997 – så träffade hon journalisten Chris Wragge. De blev ett par och gifte sig år 2000.

Victoria Sillvstedt och Chris Wragge gifte sig i New York i juni år 2000. Bildkälla: Stella Pictures.

Victoria Sillvstedt och Chris Wragges bröllop var en riktig saga. Bildkälla: Stella Pictures.

Victoria Silvstedt år 2000. Bildkälla: Stella Pictures.

Men efter nio år som gifta så skilde sig Victoria och Chris Wragge. När Victoria sommarpratade i Sommar i P1 år 2018 så berättade hon mer om anledningen till att de slutligen gick skilda vägar.

– Jag provocerade fram skilsmässan, men det beslutet var oerhört svårt att ta. Det tog mig tre år. Jag var otrogen och han förlät mig alltid. Men jag kunde inte leva med att bedra honom. Vår separation är fortfarande en väldigt mörk period i mitt liv, berättade hon då.

Victoria Silvstedt och Maurice festar i St Barths år 2009. Samma år skilde hon sig från Chris Wragge. Bildkälla: Stella Pictures.

I början av 2000-talet lärde Victoria och miljardären Maurice Dabbah känna varandra, men ett par blev de inte förrän år 2011.

Vem är Victoria Silvstedts partner Maurice Dabbah?

Maurice Dabbah, som kommer från en väldigt rik familj, föddes 1954 i Schweiz. Han har jobbat med fastigheter i över 25 år, och han har en stor portfölj med fastigheter både i New York och i Europa.

Maurice brinner onekligen för det med mäktiga byggnader. Han var faktiskt med och tog fram den 211 meter höga skyskrapan Americas Tower som ligger på 1161–1177 6th Avenue i New York.

Skyskrapan har funnits med i "äpplets" stadsbild sedan 1992. Han har även varit delaktig i landmärken som Tours Mercuriales i Paris och den moderna kontorsbyggnanden 10 Cours de Rive i hjärtat av Geneve.

Victoria Silvstedt och Maurice Dabbah. Bildkälla: Stella Pictures.

Han ska också vara med och ta fram ett nytt projekt i Monaco, har affärsmagasinet New Corner rapporterat om. Maurice var även med och grundade speljätten Empire Resorts, som ligger bakom racingbanan Monticello Raceway.

Innan Maurice träffade Victoria så var han gift med en annan kvinna, med vilken han fick tre barn.

I en intervju med Expressen har Victoria berättat mer om hur hennes vardag med Maurice kan se ut.

– Min pojkvän har tre barn och jag är alltid med familjen. Antingen med hans familj eller min familj, så jag har hela tiden familj runtomkring mig så jag känner mig så otroligt tillfreds ändå även fast jag inte har mitt eget barn, sa Victoria i intervjun, via Må Bra.

Victoria och Maurice har mycket att prata om. Bildkälla: Stella Pictures.

Victoria har på senare år blivit en riktig börshaj, och både hon och Maurice har en del affärer att prata om vid frukostbordet. I en intervju med Expressen berättade Victoria år 2014 mer om deras relation.

– Ja, det är klart att vi pratar mycket business. Vi har liksom den intellektuella stimulansen. Annars blir man nog less på det yttre efter ett tag, man måste ha något mer att prata om än bara det ytliga.

Victoria och Maurice i Cannes 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Victoria Silvstedt barn?

Nej, Victoria Silvstedt har inga egna barn, men Maurice Dabbah har som sagt tre barn sedan en tidigare relation.

I en intervju med Amelia år 2022 så berättade Victoria att hon har frusit ägg – men hon vet inte om det någonsin blir något mer med äggen.

– Jag älskar barn, och det finns ägg infrusna, men jag vet inte om de någonsin blir kläckta… Just nu hör jag många kvinnor som inte vill sätta barn till världen på grund av klimatförändringar, krig och galna ledare. Ibland känner jag också så, samtidigt som jag vet vilken lycka i livet ett barn är, en lycka jag i så fall skulle avstå ifrån. Ja, de tankarna brottas jag med, berättade hon då.

Victoria Silvstedt år 2023. Bildkälla: AP Photo/Vianney Le Caer/TT Bild

Var bor Victoria Silvstedt idag?

Victoria Silvstedt och Maurice Dabbah bor tillsammans i en våning i Monaco, där Victoria också är skriven. I en intervju med Femina berättade Victoria att hon även äger fastigheter i New York, Miami och Sverige.

När hon besöker Sverige så kan hon dra sig undan fotografernas blixtar i en skärgårdsvilla i Vaxholm.

– Sverige när det är fint väder är helt amazing. Det finns inget bättre! Jag får samma känslor som jag fick när jag växte upp. På sommaren luktar allt så gott och igår kväll var jag ute och gick klockan elva på kvällen och det var en fantastisk solnedgång och alla dofter som kommer från syrener... Barnkänslorna kommer verkligen tillbaka! Hur underbart det var. Det har jag nästan glömt bort, berättade hon då.

Monaco i Frankrike. Här trivs Victoria och Maurice! Bildkälla: AP Photo/Michelle Locke/TT Bild

Har Victoria Silvstedt Instagram?

Ja, Victoria Silvstedt finns på Instagram. Där har hon över en miljon följare. Du hittar henne under namnet @victoriasilvstedt.