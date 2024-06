Sanne Josefsons hemska dejt med Cristiano Ronaldo: "Smet"

Influencern Sanne Josefson, 34, har 217 000 följare på Instagram och är gift med det tidigare hockeyproffset Jacob Josefson.

Sanne Josefson är gift med Jacob Josefson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sanne Josefson tog drink med Cristiano Ronaldo

Genom åren har Sanne Josefsson sprungit in i en hel del kändisar, och i en intervju i Expressen avslöjar hon vem som är den otrevligaste stjärnan hon mött – nämligen fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo.

– Hans manager var lite kär i min kompis i LA, så då bjöd de oss på en drink på Beverly Hills Hotel, och vi hade inte ett jättebra samtal, säger hon till tidningen.

Cristiano Ronaldo gillar vatten. Foto: Hassan Ammar/TT

"I want to keep my sixpack"

Cristiano Ronaldos beställning föll inte alls influencern i smaken.

– Vi skulle beställa något att dricka, och då sa han "I want water I want to keep my sixpack", och då tänkte jag, jag tror inte vi har något att prata om, säger hon.

Sanne Josefsson berättar vidare att de sedan lämnade Christiano Ronaldo och hans manager, för festa på nattklubben istället.

– Jag smet ut på krogen sen, säger hon.

