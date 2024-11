Desiré Inglanders utseendeförändring får fansen att reagera

Modellen och influensern Desiré Inglander har blivit ett allt mer välkänt ansikte. Hon syns ofta på sociala medier som Instagram, där hon har över 700 000 följare. Samt i publiken på friidrottstävlingar där hon hejar på den före detta pojkvännen, numera fästmannen Armand "Mondo" Duplantis.

Desiré Inlander visar upp utseendeförändringen

Desiré visar ofta upp kläder och outfits på sina sociala medier, så även i halloween-tider. Sedan tre år tillbaka har hon och Mondo en tradition att klä ut sig tillsammans för Halloween.

Tidigare år har de klätt ut sig till huvudpersonerna Andie och Benjamin i Hollywood-filmen "How to lose a guy in 10 days" och disney-filmen "Ratatouilles" huvudkaraktärer Alfredo Linguini och råttan Remy.

Filmtemat hänger kvar även i år. På Instagram och Tiktok visar Desiré upp att paret i år är paret från aktion-komedin "Mr & Mrs Smitt".

Men det finns en detalj i utklädande som får följarna att reagera.

Följarna reagerar starkt

Det är många följare som har uppmärksammat Inglanders nya hårfärg och att döma från hennes kommentarsfält på Tiktok så tycker de om vad de ser. I kommentarfältet syns flera personer som har lämnat en komplimang efter Desirés val.

"Du passar så bra i det bruna!", lyder en kommentar som har fått 219 gillningar.

"Wow ditt hår", kommenterar en annan person.

"Oj vad snyggt i brunt hår!" har ytterligare en person kommenterat.

Kommentarsfältet på Desiré Inglanders Tiktok-video. Foto: Skärmavbild/Tiktok/Desire Inglander



Desirés svar om förändringen

I ett senare klipp på Tiktok visar influencern att hårfärgen egentligen är en "rot-spray" som används för att tillfälligt dölja utväxt hos personer som färgat sitt hår. Det innebär att färgen kommer att tvättas ur.

Bland kommentarerna finns såväl personer som pustar ut över att Inglander inte färgade håret permanent, som personer som tycker att hon passade bättre i brunt hår.

