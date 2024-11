David Batras kris efter hatstormen: "Har börjat..."

Komikern och skådespelaren David Batra, 51, har haft det hett om öronen den senaste tiden. Det som skulle bli en ny vardag i sus och dus vid hustrun Anna Kinberg Batras sida slutade med ett magplask. Anna Kinberg Batra utsågs till landshövding i februari 2023, och tillsammans med David och dottern så flyttade familjen in i Tessinska palatset.

David och Anna Kinberg Batra. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Men de hann knappt göra sig hemmastadda innan tidningen Aftonbladet avslöjade att Anna Kinberg Batra delat ut toppjobb till sina vänner – däribland ett jobb till dotterns gudmor.

Justitieombudsmannen utredde Kinberg Batra och kallade hennes beteende för "nonchalant" och menade att hon haft "bristande respekt".

Statsminister Ulf Kristersson såg slutligen ingen annan utväg än att ge Anna Kinberg Batra sparken, och i samband med det tvingades familjen Batra även lämna hemmet i Tessinska palatset.

Anna Kinberg Batra i Tessinska palatsets trädgård. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Parallellt med att Anna Kinberg Batra tillträdde tjänsten där i februari 2023 så inledde SVT inspelningarna av en serie med titeln First Lady. Där skulle tittarna få följa Annas make David Batra, och hans resa mot att bli en "First Lady".

Men det faktum att Anna Kinberg Batra plötsligt befann sig mitt i en korruptionsskandal fick inte SVT att lägga serien på is. Något som väckte tittarnas vrede. Nyheter24 har under de senaste veckorna rapporterat om hur Granskningsnämnden har fått in ett stort antal anmälningar mot serien First Lady.

David Batras "First Lady" har resulterat i flera anmälningar. Bildkälla: SVT

"Jag tycker att det är djupt osmakligt att Sveriges Television gör komedi av Sveriges största politiska korruptionsskandal. Det är osmakligt, oetiskt och rent vidrigt i mina ögon", skriver en person i sin anmälan.

En annan anmälan som Nyheter24 har tagit del av lyder:

"Det är nonchalant att göra underhållnings-tv med en politiker som nyligen avsatts och fått allvarlig kritik av JO för att inte ha följt grundlagens krav på objektivitet när det gällde rekryteringarna".

Nyheter24 har även plockat ut de nya anmälningarna som kommit in mot serien. Där nämns ord som "högförräderi" och att "SVT skrattar åt landets grundlagar" och "urholkar demokratin". Allvarliga anklagelser.

Även i kommentarsfältet på Nyheter24:s Facebooksida har stämningen varit upprörd.

"Osmakligt, oetiskt"

"Att detta visas överhuvudtaget!!! Smaklöst!"

"Ofattbart att serien gjordes. Skäms över dem som tillät detta".

Tittarna rasar mot SVT:s serie First Lady med David Batra. Här ett axplock av kritiken mot serien. Bildkälla: Facebook

Johan Glans: "David Batra har en kris"

Men trots att Batra befunnit sig i stormens öga så tuffar ju livet och vardagen på, med allt vad det innebär. Och en sak är klar – David Batra har inga planer på att sakta ner.



Istället kommer scenshowen Batra & Glans – 30 år tillsammans att förlängas med 38 datum under våren, varav en föreställning går av stapeln på Leicester SQ Theatre i London.

– Det har varit otroligt kul att få komma ut och göra vår första show som duo inför fullsatta salonger, säger David Batra i ett pressmeddelande.

Humorduon har gjort succéer som Kvarteret Skatan, Räkfrossa, Morgonsoffan och Jättebästisar. Men ingen av dom har stagnerat, trots tre decennier vid varandras sida.

Johan Glans avslöjar en av sakerna som förändrats under de trettio åren de jobbat ihop.

– Nuförtiden har David börjat träna när vi är på turné. När jag släpar mig upp halvdöd till hotellfrukosten kommer han klädd i shorts direkt från gymmet. Och han har dessutom börjat med Tik Tok. Uppenbarligen är det nån slags kris på gång, säger Johan Glans i ett pressmeddelande