Anna Kinberg Batra blev inte långvarig på tjänsten som landshövding och chef över Länsstyrelsen i Stockholms län. Toppjobbet knep politikern i februari 2023, och tillsammans med maken David Batra och dottern Elvira så gick flyttlasset till Tessinska palatset. Radhuset i Nacka var utbytt mot 300 maffiga kvadratmeter invid det kungliga slottet.

Anna Kinberg Batra i Tessinska palatsets trädgård. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Paret Batra bjöd in till Länsmiddag i Tessinska palatset i slutet av november 2023. Bland gästerna fanns alla från kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia till Pernilla Wahlgren.

Men bara några månader efter den storartade middagen så avslöjade tidningen Aftonbladet att Anna Kinberg Batra gett tre vänner toppjobb på länsstyrelsen. En av de personerna som Anna Kinberg Batra gav jobb är gudmor åt hennes barn.

Justitieombudsmannen kallade Kinberg Batras beteende för ”nonchalant” och menade att hon haft ”bristande respekt”.

Statsminister Ulf Kristersson gav slutligen Anna Kinberg Batra sparken, och i samband med det tvingades familjen Batra även lämna hemmet i Tessinska palatset.

David och Anna Kinberg Batra. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

SVT spelade in First Lady med David och Anna Kinberg Batra

Parallellt med att Anna Kinberg Batra utsetts till landshövding så spelade SVT in serien First Lady, som skulle skildra David Batras resa mot att bli en fulllärd ”first lady”. First lady kallas den amerikanska presidentens hustru, och kända ”FLOTUS” (First Lady of the United States) är bland andra Jackie Kennedy, Michelle Obama, Melania Trump och Hilary Clinton.

SVT tvekade aldrig att sända programmet, och gjorde istället Anna Kinberg Batras uppmärksammade avsked och korruptionsskandal till en del av serien.

Programmet möts av kritik från flera tittare som reagerat på hur ordet mediedrev använts. Bildkälla: SVT

Men tittarna var långt ifrån nöjda med kanalens beslut. På SVT:s Instagram löd några reaktioner: "Tondövt" och "Sanslöst. SKÄMS SVT". Andra menade att kanalen ägnade sig åt "whitewashing".

"Så korruption ska hyllas och tvättas rent för skattepengar?", skrev en upprörd tittare.

Ordet "mediedrev" i First Lady skapade ilska

Nyheter24 kunde avslöja att Granskningsnämnden på Mediemyndigheten fått in flera anmälningar av programmet. I några av de anmälningarna som Nyheter24 tog del av så stod det att läsa:

"Jag tycker att det är djupt osmakligt att Sveriges Television gör komedi av Sveriges största politiska korruptionsskandal. Det är osmakligt, oetiskt och rent vidrigt i mina ögon."

Flera tittare reagerade även på hur ordet "mediedrev" användes i serien.

"David Batra gör ett program om livet som make till dåvarande landshövdingen Anna Kinberg Batra SVT i marknadsföringen av programmet formulerat granskningen och dess efterspel som att Kinberg Batra "hamnat i ett mediedrev". Det är nonchalant att göra underhållnings-tv med en politiker som nyligen avsatts och fått allvarlig kritik av JO för att inte ha följt grundlagens krav på objektivitet när det gällde rekryteringarna", skrev en tittare i sin anmälan.

"SVT har sänt ett program där Anna Kinberg Batra som varit inblandad i flera fall av grundlagsbrott framställts som utsatt för ett mediadrev i stället för granskad i egenskap av makthavare av bland annat JO".

David Batras "First Lady" har resulterat i flera anmälningar. Bildkälla: SVT

Nya anmälningar mot David Batras First Lady och SVT

Sedan Nyheter24 publicerade sin första artikel i ämnet har Granskningsnämnden fått in flera nya anmälningar mot programmet, som Nyheter24 nu har tagit del av.

"FIRST LADY Vilket är syftet med serien? Var går gränsen till högförräderi?", skriver en besviken tittare i en ny anmälan mot David Batras serie First Lady.

En annan uppgiven SVT-tittare anklagar public service för att "skratta åt landets grundlag" och "urholka demokratin".

"Nu sänder SVT en komedi i fem avsnitt "First lady". Programmets komiker är gift med den avskedade landshövdingen. Programmet handlar tramsigt om hur det är/har varit att vara gift med en landshövding. På detta sätt medverkar SVT till att skratta åt landets grundlag och därigenom signalera att man inte skall visa respekt för ett av dom viktigaste rättesnörena för medborgare. Härigenom agerar man omdömeslöst och medverkar till att urholka den rest av demokratin som är kvar", skriver personen bland annat i sin anmälan.

"Tycker Svt tar ett rejält övertramp att sända detta program som handlar i stort sett om Anna Kinberg Batra, trodde SVT skulle vara opartiska?! Här försöker dom tvätta bort hennes vidriga beteende mot sina medarbetare och sin korruptionen som hon sen fick sparken för! Skärpning!!".

Tittarna rasar på Nyheter24:s Facebook: "Plocka bort programmet från SVT"

På Nyheter24:s Facebook har det också strömmat in hundratals reaktioner från tittarna. Många är det som hyllar programmet och uppskattar David Batras insats i SVT-serien – men majoriteten av kommentarerna är kritiska till att SVT valde att sända programmet efter att Anna Kinberg Batra sparkades.

Så här lyder några reaktioner i kommentarsfältet på Nyheter24:s Facebook:

"Osmakligt, oetiskt"

"Att detta visas överhuvudtaget!!! Smaklöst!"

"Ofattbart att serien gjordes. Skäms över dem som tillät detta"

"Plocka bort programmet från SVT!"

"Hårresande så smaklöst".

Tittarna rasar mot SVT:s serie First Lady med David Batra. Här ett axplock av kritiken mot serien. Bildkälla: Facebook

SVT om kritiken mot First Lady

Camilla Hagert är presschef på SVT. När Nyheter24 frågar hur kanalen ställer sig till anmälningarna svarar Hagert:



"SVT kommenterar aldrig eventuella prövningar. Granskningsnämnden granskar anmälningarna och avgör därefter om de ska tas upp för prövning. Om First Lady blir föremål för en sådan prövning kommer SVT att lämna ett yttrande till nämnden".

Christina Hill, som är ansvarig utgivare för First Lady, kommenterade tidigare kritiken mot serien. I en intervju med SVT sa Hill:

– Det som hände runt Anna Kinberg Batra är ju granskat och rapporterat av SVT Nyheter. Men det här är ett underhållningsprogram och har inte i uppgift att ansvarsutkräva eller granska.