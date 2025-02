Rickard Olsson om kändiskvinnan: "Så fruktansvärt otrevlig"

Rickard Olsson har en gedigen karriär bakom sig. Han har hörts i radio under många år, till exempel i "P4 Extra", och har lett folkkära tv-program så som "Vem vet mest?", "Bingolotto" och "Melodifestivalen".

Därutöver leder han podcasten "Hjälp, jag fyller 50!" där han intervjuat välkända profiler så som Henrik Schyffert, Magdalena Graaf och Tareq Taylor.

Rickard Olsson. Foto: Noella Johansson/TT

Rickard Olsson: "Så fruktansvärt otrevlig"

Och Olsson har sannerligen många intervjuer under bältet, inte minst från tiden då han ledde "Söndagsöppet" i SVT. Faktum är att han, i en färsk intervju med Femina, berättat om ett särskilt starkt minne från just denna tid.

Majoriteten av de Olsson intervjuat har nämligen varit både glada och trevliga. Därför sticker ett minne av en mindre angenäm intervju – med en viss känd person – ut lite extra.

Colin Nutley regisserade filmen "Gossip". Foto: Leif R Jansson/TT

I samband med att filmen "Gossip" skulle ha premiär år 2000 gästade Lena Endre, Helena Bergström, Marie Richardsson och Margaretha Krook programmet. Den senare var allt annat än glad över frågorna Olsson ställde.

– De var med i Söndagsöppet som jag gjorde då, och jag var väl i 30-årsåldern och ställde helt vanliga frågor – men hon var så fruktansvärt otrevlig. De andra kvinnorna tog liksom ansvar och sa ”Ja, vad Margeratha menar är...”, de tog verkligen ansvar för henne. Men hon sa: ”Tss, vad är det för fråga?”, berättar han för Femina.

Margaretha Krook. Foto: Lars Pehrson/TT

Rickard Olsson om mötet med Margaretha Krook

Det var dock aldrig på tapeten att Rickard Olsson skulle bemöta Margaretha Krook med samma ton. Med ett skratt förklarar han för Femina:

– Jag hade jobbat inom hemtjänsten, så jag hade stött på elaka tanter och elaka gubbar innan. Jag visste hur jag skulle göra – you're on your own, jag kommer inte att möta det här. Det var ett väldigt spännande möte med Margaretha Krook.

