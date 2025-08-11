Måns Zelmerlöw hånas efter smygvideon från nya jobbet

Måns Zelmerlöw filmades på sitt nya jobb. Och reaktionerna – de lät sig ej väntas på.

Sommaren har sannerligen rullat på för Måns Zelmerlöw.

Halvåret innan kantades av en stökig skilsmässa från Ciara Janson som i mars riktade en rad anklagelser mot Måns. Dessa handlade bland annat om drogmissbruk och våld i hemmet.

Zelmerlöw dementerade alla anklagelser om våld och under måndagen kunde polisen meddela att de lägger ner anmälan mot Måns. Förundersökningen inleddes i maj och nu har ärendet lagts ner.

Dock har han tidigare gått ut och erkänt sitt drogmissbruk.

Annons

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

– Jag kommer aldrig röra skiten igen, sa han då.

Tingsrättens dom landade i att Ciara fick rätt till att ta med sig barnen tillbaka till England. Efteråt har hon med jämna mellanrum uppdaterat sina följare kring sin vardag som inneburit mycket donande med konsten, kvalitetstid med familj och vänner samt att "heela" och "läka".

Måns å andra sidan har förflyttat sig till Båstad där han under sommaren drivit sin "restaurangvagn" där det serverats cava och rosévin från Måns eget dryckmärke, mat och musik.

Men nu har han breddat sina arbetsuppgifter ytterligare.

Annons

LÄS MER: Frågan som fick Måns att börja skratta i rätten



Måns Zelmerlöws nya jobb

Måns har nämligen börjat DJ:a på restaurangen. Men ja... man kanske inte kan påstå att det blivit några stående ovationer.



Annons

Måns som står och agerar DJ. På klippet spelar låten "Sarah" av Mauro Scocco. Bildkälla: TikTok

Några av kommentarerna. Bildkälla: TikTok