Måns Zelmerlöw hånas efter smygvideon från nya jobbet

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 14:15
Uppdaterad: 11 aug. 2025, kl. 16:04
Måns Zelmerlöw
Måns Zelmerlöw har börjat med någonting nytt... Foto: Johan Nilsson / TT

Måns Zelmerlöw filmades på sitt nya jobb. Och reaktionerna – de lät sig ej väntas på.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

Måns Zelmerlöw

Sommaren har sannerligen rullat på för Måns Zelmerlöw

Halvåret innan kantades av en stökig skilsmässa från Ciara Janson som i mars riktade en rad anklagelser mot Måns. Dessa handlade bland annat om drogmissbruk och våld i hemmet. 

Zelmerlöw dementerade alla anklagelser om våld och under måndagen kunde polisen meddela att de lägger ner anmälan mot Måns. Förundersökningen inleddes i maj och nu har ärendet lagts ner.

Dock har han tidigare gått ut och erkänt sitt drogmissbruk.  

Måns Zelmerlöw
Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

– Jag kommer aldrig röra skiten igen, sa han då. 

Tingsrättens dom landade i att Ciara fick rätt till att ta med sig barnen tillbaka till England. Efteråt har hon med jämna mellanrum uppdaterat sina följare kring sin vardag som inneburit mycket donande med konsten, kvalitetstid med familj och vänner samt att "heela" och "läka". 

Måns å andra sidan har förflyttat sig till Båstad där han under sommaren drivit sin "restaurangvagn" där det serverats cava och rosévin från Måns eget dryckmärke, mat och musik.

Men nu har han breddat sina arbetsuppgifter ytterligare. 

Måns Zelmerlöws nya jobb

Måns har nämligen börjat DJ:a på restaurangen. Men ja... man kanske inte kan påstå att det blivit några stående ovationer. 

Måns som står och agerar DJ. På klippet spelar låten "Sarah" av Mauro Scocco. Bildkälla: TikTok
Några av kommentarerna. Bildkälla: TikTok

Kommentarsfältet fylld nu av kommentarer från följare som skämtar friskt på Måns bekostnad. 

Kommentarer

