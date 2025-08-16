Isabella Morrone är en svensk kock och krögare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Morrone.

Isabella Morrone ålder – hur gammal är hon?

Isabella Morrone tycks vara född i maj 1987, vilket innebär att hon fyller 39 år under våren 2026.

Vad driver Isabella Morrone för restaurang?

Isabella Morrone, som enligt Dagens Industri varit verksam vid stjärnkrogar så som Operakällaren, Carré des Feuillants och El Raco de Can Fabes, ska under hösten 2025 slå upp portarna till en egen restaurang belägen på Folkungagatan på Södermalm i Stockholm.

– Det kommer vara modern italiensk matlagning med nordiska smaker och influenser. Jag vill använda mig av de råvarorna som finns här, men även spetsprodukter från Italien. Gärna omgjorda klassiker som är lite mer moderna. Jag tänker som en lyxig bistro i Milano, det får gärna vara tryffel och bottarga, har hon sagt till Dagens Industri.

Tidigare har Morrone drivit egen krog på Österlen, kallad "Bella på Österlen".

Isabella Morrone familj – har hon italienskt ursprung?

Isabella Morrone har italienskt påbrå. Hennes pappa kommer nämligen från Italien. För sajten Krogarna har hon berättat att familjen, under barndomen, flyttade till faderns tidigare hemland.

– Jag är född och uppvuxen i Stockholm men jag har även bott i Venedig i Italien under några år som barn då min pappa arbetade där.



Har Isabella Morrone make eller pojkvän?

Isabella Morrone är gift. Maken heter Andreas Lestrade, enligt Dagens Industri.

Har Isabella Morrone barn?

I en intervju med Wine Table har Isabella Morrone uppgett att hon har två barn: döttrarna Laura och Angelina. I familjen ingår också katten Misse.

Var Isabella Morrone med i Kockarnas kamp?

Isabella Morrone har varit med i "Kockarnas kamp två gånger: år 2016 och år 2023. För Dagens PS har hon berättat om hur första vändan i TV4-programmet gav ringar på vattnet.

– Jag vet inte om det har påverkat min publik men jag skulle säga att första inspelningen av "Kockarnas kamp" öppnade otroligt många dörrar för mig då jag var ganska ung.

Under denna säsong tävlade hon mot bland andra Markus Aujalay, Daniel Müllern och Edin Dzemat. Den senare gick vinnande ur tävlingen, medan Morrone landade på en tredjeplats.

Isabella Morrone har varit med i "Kockarnas kamp" två gånger. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Är Isabella Morrone med i Elitstyrkans hemligheter VIP 2025?

Under hösten 2025 är Isabella Morrone en av de tävlande i TV4:s "Elitstyrkans hemligheter VIP".

"Det har varit så otroligt svårt att inte få berätta det här för någon. Helt klart det sjukaste jag har varit med om och jag har nog aldrig träffat så fina människor som under den här inspelningen", har hon skrivit om sin medverkan i ett inlägg på Instagram.

Andra som tävlar i programmet är till exempel Youtube-profilen William ”Kulan” Forslund, programledaren Stephan Wilson och realitydeltagaren Alexander Strandberg.