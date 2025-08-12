Ciara skriver ut allt efter att Måns Zelmerlöw går fri

Det var under måndagen som det framkom att anmälan mot Måns Zelmerlöw som handlade om våld i hemmet läggs ned. Direkt efter skrev Ciara ut ett meddelande till allmänheten.

Det var i mars 2025 som Ciara Janson, likt en blixt från klar himmel publicerade ett inlägg på Instagram där hon anklagade dåvarande maken Måns Zelmerlöw för bland annat drogmissbruk och våld i hemmet.

Efter cirka ett dygn var inlägget borttaget och istället hade det bytts ut mot en bild med texten "Tystad".



Ciara Janson. Bildkälla: Jessica Gow / TT

Efteråt har den blodiga skilsmässan varit ute för allmän beskådning och det hela mynnade ut i att Ciara nu får ta med sig barnen hem till England. Måns försökte att överklaga men utan framgång.

Annons

Men under måndagen uppdagades det att ärendet gällande våld i hemmet lagts ned i brist på bevis. Samma sag gick Ciara ut med ett meddelande till allmänheten.

"Dessvärre har polisen lagt ned utredningen som handlar om händelsen som involverat våld. De hänvisar till att det inte finns tillräckligt med bevis. Något som enligt min erfarenhet tyvärr är vanligt i dessa fall", skriver hon.

Annons

"Till dig där ute som går igenom samma sak: Låt inte mitt nedlagda fall stoppa dig från att ta dig framåt. Övergrepp ger inte alltid blåmärken och mycket går inte att se för de på utsidan. Vi är i detta tillsammans och din sanning räknas".

Ciaras meddelande till allmänheten. Bildkälla: iamciara/Instagram

Måns Zelmerlöw hånas efter video från jobbet

Måns har under sommaren varit en het potatis på sociala medier. Svenska folket är nämligen uppdelade i två läger då många bojkottat både hans musik och produkter efter det som kommit fram.

Samtidigt är det en bred skara som försvarar Måns och menar att det hela är "överdrivet" och att de trots anklagelser och erkännanden om drogmissbruk fortfarande kommer att vara deras ögonsten och "mums mums".

Annons

På TikTok har man dock sett en tydlig trend där användarna ifrågasatt Måns och även hånat honom. Bland annat efter en ny video som släppts där Måns är DJ på sin Båstad-bistro.

Kommentarsfältet. Bildkälla: TikTok