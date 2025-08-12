Allt du vill veta om den man som står åtalad, misstänkt för att i flera månaders tid ha stalkat Bianca Ingrosso. Hans bakgrund, tidigare domar, ålder, var han bor och om han är psykiskt sjuk.

Det vet vi om Bianca Ingrossos misstänkta stalker: Ålder och bakgrund

Bianca Ingrossos misstänkta stalker föddes 1986 i Teheran, Iran. Han har tidigare varit skriven i Göteborg, men för tre år sedan flyttade han till en lägenhet i en förort norr om Stockholm, precis invid motorvägen E18.

Under vintern 2025 fyller han 39 år.

Mannen bytte efternamn för ett par år sedan, vilket framkommer av handlingar från Stockholms tingsrätt som Nyheter24 har tagit del av.

Den man som misstänks för att ha stalkat Bianca Inrosso. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Tidigare domar mot Bianca Ingrossos misstänkta stalker

Mannen är dömd för flera olika brott. Enligt handlingar från tingsrätten som Nyheter24 har tagit del av så förekommer han på 17 avsnitt i belastningsregistret.

Enligt Aftonbladet är mannen genom åren dömd för bland annat:

Flera fall av misshandel

Relationsvåld

Våld mot tjänsteman

Ofredande

Grovt rattfylleri

Han har även blivit utredd för att ha förföljt och hotat en person. Åtalet lades då ner.

Bianca Ingrossos stalker misshandlade kvinna – dunkade hennes huvud i golvet

År 2011 dömdes han för att ha misshandlat en kvinna, som han slog, sparkade och drog i håret innan han dunkade hennes huvud i golvet.

Bianca Ingrossos misstänkta stalker nekades på Hell's Kitchen – blev vansinnig

I en av domarna som Nyheter24 tagit del av så framkommer det att den misstänkta stalkern blev ursinnig när han i september 2023 blev avvisad från nattklubben Hell's Kitchen på Stureplan. Han hotade då tre ordningsvakter till livet och hotade även att döda deras familjer.

En av ordningsvakterna berättade att han under sina fyra år som ordningsvakt aldrig tidigare fått sådana detaljerade hot, och han berättar att det var obehagligt då han inte visste vad mannen var kapabel till, står det att läsa i domen.

Bianca Ingrossos misstänkta stalker har hotat domare och åklagare

Den misstänkta stalkern har även vid flera tillfällen hotat olika tjänstemän inom rättsväsendet så som rådman, chefsrådman, kammarchefer, poliser, domare och åklagare.

"Du är tyvärr en äcklig gammal kärring som är passé och oattraktiv i de flesta personers ögon", skrev han till en högt uppsatt kvinna inom rättsväsendet.

"Du är en smällfet nolla", skrev han till en man med en högt uppsatt tjänst inom rättsväsendet.

"Sök hjälp din smygfeta jävla gris" och "du är råvidrig" var andra meddelanden han skickade.

I ett annat meddelande skrev han:

"Du kommer be om nåd, antar jag".

Han dömdes för hoten.

När blev Bianca Ingrossos misstänkta stalker häktad och åtalad?

Den 23 maj 2025 kunde stalkern gripas av regionala insatsstyrkan i sitt hem. Nyheter24 har tagit del av polisens PM om husrannsakan och där skriver en av de ansvariga poliserna att de först knackar på men att ingen öppnar.

Den misstänkta stalkern skrev att han var utanför olika restauranger i närheten av henes bostad. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Insatsstyrkan tror inte att någon är hemma och bestämmer sig då för att lämna loftgången. Då öppnar mannen sitt lägenhetsfönster. En av poliserna går då fram till den misstänkta stalkern och säger att han är från polisen. Samtidigt visar han sin polislegitimation, varpå stalkern stänger fönstret.

"Insatsstyrkan springer fram och bankar på dörren medans de ropar att de är från polismyndigheten. Insatsstyrkan har stora gula västar som det står polis på och är övrigt klädda i kläder som polisiära insatsstyrkor normalt sätt arbetar i. NN väljer ändå att inte öppna dörren och insatsstyrkan tvingas att bryta upp dörren. NN grips och förs till Norrmalm", står det att läsa i förundersökningsprotokollet.

Åtal väcktes den 1 augusti 2025.

Rättegången, som äger rum i Stockholms tingsrätt, hålls den 12-13 augusti 2025.

Bianca Ingrosso under rättegångens första dag i Stockholms tingsrätt. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

När misstänks han ha börjat stalka Bianca Ingrosso?

Redan i februari 2024 så började stalkern skriva till Bianca Ingrosso. Med tiden eskalerade hans beteende och han blev mer och mer hotfull, står det att läsa i polisens förundersökning.

Ett av de meddelanden som stalkern ska ha skickat till Bianca Ingrosso. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkern har i meddelanden skrivit till Bianca som att de har en relation. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkern blev mer och mer hotfull. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Stalkerns meddelanden till Bianca blev värre och värre. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bianca Ingrosso började spara ner bevis i februari 2025. Utöver att ha skickat hundratals meddelanden till Bianca så har enligt förundersökningsprotokollet vid flera tillfällen sökt upp henne:

Den 18 februari 2025

Kommer han till Biancas tidigare bostad. Han har blommor med sig. Han sitter utanför hennes hem i cirka 40 minuter och tutar med bilen.

Den 23 februari 2025

Skickar han en bild på sig själv där han sitter på Sturehof med texten "Är du kvar?". Sedan ett meddelande där han skriver att han åkte till det ställe som hon hade taggat sig på.

Den 30 mars 2025

Han åker till Grand Hotel då Bianca lagt ut en video som visade att hon är där på massage. När hon ska gå från massagen ser hon stalkern i entré och tar då bakvägen. Han väntar kvar i sex timmar och skriver sedan att han trodde att hon ville komma dit.

Den 6 april 2025

Han skickar en video där han står utanför Biancas port. Han riktar kameran mot hennes fönster i bostaden och säger att han tänker vänta tills hon kommer ut. Han skickar 57 meddelanden under den dagen där han säger att han letar efter henne och sitter på ett café utanför henne och väntar.

På sin "nära vänner" delade Bianca den mängd meddelanden hon fått från stalkern. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

26 april 2025

Caia-butiken på Biblioteksgatan 5 har öppningspremiär. Bianca är inte på plats själv eftersom hon är rädd för att mannen kommer dyka upp. Hon får efteråt höra från vakterna att de sett mannen röra sig till och från i butiken under dagen.

22 maj 2025

Bianca är på väg från sitt kontor på Östermalm strax innan 21.00. Vid Peak Performance-butiken på Birger Jarlsgatan känner hon hur någon plötsligt lägger en hand på hennes axel bakifrån. Hon vänder sig om och ser stalkern. Han säger "Jag ska inte slå dig men jag är här nu".

Är Bianca Ingrossos stalker psykiskt sjuk?

Nej, en paragraf 7-utredning har visat att Bianca Ingrossos stalker inte är psykiskt sjuk, vilket Dagens Juridik rapporterat om.

En tidigare utredning som Kriminalvården gjort om mannen visade att han har ett "högt insatsbehov när det gäller antisocialt personlighetsmönster", har Aftonbladet rapporterat.

Vad jobbar Bianca Ingrossos stalker med?

Han har haft en årsinkomst på cirka 450 000 kronor och arbetar enligt Hänt som snickare. Enligt förundersökningsprotokollet har han tidigare fått lön från en välkänd smidesfirma i Stockholm.

När inleds rättegången mot Bianca Ingrossos misstänkta stalker?

Rättegången inleddes i Stockholms tingsrätt den 12 augusti 2025, och enligt Aftonbladet väntas den pågå i två dagar.

Rättegången mot Bianca Ingrossos misstänkta stalker. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bid

Vilket straff kan Bianca Ingrossos stalker få?

Högsta straffet för olaga förföljelse är fyra år, skriver Aftonbladet.

Därför förekom namnet Bianca i hans dator 457 gånger

Efter att ha undersökt mannens dator – en pc av modellen HP – som polisen hittade i mannens hem utanför Stockholm, så stod det klart att namnet Bianca gav 457 träffar i IT-verktyget. 33 av sökträffarna var e-postmeddelanden och hade alltså inte med fallet att göra, står det att läsa i förundersökningsprotokollet.

Det innebär att den misstänkta stalkern sökt på Biancas namn 400 gånger. Sökningarna är gjorda på förmiddagar och eftermidaggar.

Mannens googlingar om Bianca Ingrosso. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Har Bianca Ingrossos stalker Instagram?

På Instagram har stalkern ett öppet konto. Bland andra kända profiler som han följer finns Logan Paul, UFC-presidenten Dana White och artisten Zara Larsson.

Han använde olika konton på både Instagram och Snapchat för att kontakta Bianca Ingrosso.

Misstänkta stalkern i förhör – nekar

I förhör säger mannen att han "inte har något intresse i den här människan som anmält honom".

Han förnekar brott och i förhör nekar han till att han någonsin skulle ha kontaktat henne på Instagram eller Snapchat.

Han nekar också till att han någonsin skulle ha sökt upp henne. Han anklagar också Bianca Ingrosso för att ha förvanskat bevis.