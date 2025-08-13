Här är allt du vill veta om den tidigare skidskyttestjärnan Helena Ekholm: Familj, barn, systern Jenny, och vad hon gör i dag.

Helena Ekholm ålder – hur gammal är hon?

Helena Ekholm föddes den 6 september 1984, det betyder att hon fyller 41 hösten 2025.

Helena Ekholm familj – har hon barn?

Ja, Helena Ekholm har två barn. Hennes familj består av maken David Ekholm och deras två gemensamma barn Mia och Sam, enligt Allas.

Helena Ekholm syskon – har hon en syster?

Helena Ekholm har tre yngre syskon, Jenny, Malin och Mattias.

Systern Jenny Jonsson har också varit skidskytt och de tävlade mot varandra i Världscupen i ett par år. Systrarna skrev historia när de ledde Sverige till seger i Oberhofs skidskyttestafett med sitt lag, skriver Expressen.

Varför slutade Helena Ekholm med skidskytte?

År 2012, vid 27 års ålder, slutade Helena Ekholm med skidskytte för att hon inte hade tillräckligt med motivation.

– Jag har tyvärr inte den hundraprocentiga motivationen som krävs för att satsa vidare mot OS 2014, skriver Ekholm på sin hemsida, som Aftonbladet tog del av då.

Vad gör Helena Ekholm i dag?

I dag jobbar Helena Ekholm som projektledare på Svenska Skidskytteförbundet.

– Det här känns som en väldigt bra rekrytering för Svenskt Skidskytte. Helenas yrkesmässiga bakgrund i kombination med hennes kunskap om skidskytte både som aktiv och föreningsledare gör henne som klippt och skuren för den nya rollen, sa generalsekreterare Rikard Grip i ett pressmeddelande vid anställningen.

Helena Ekholm medaljer – vad har hon vunnit?

Helena Ekholm hade en framgångsrik karriär inom skidskytte och tog tre VM-guld, ett silver och fyra brons under sin karriär, skriver Göteborgs-Posten.

När slutade Helena Ekholm i Vinterstudion?

Under en tid jobbade Helena Ekholm som skidskytteexpert i SVT:s Vinterstudio. Hon slutade inför säsongen 2024/2025 och hade då varit expert i sex säsonger på kanalen.

Anledningen till att hon slutade var att hon fått tjänsten som projektledare på Svenska Skidskytteförbundet.

