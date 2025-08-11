Nyheter24
Allt om Petter Kjellén: Ålder, familj, make och barn

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 19:30
Här kan du läsa mer om "Hela kändis-Sverige bakar"-deltagaren Petter Kjellén. Foto: Tim Aro/TT & Johan Nilsson/TT

Petter Kjellén är en av årets deltagare i "Hela kändis-Sverige bakar". Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om honom!

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Petter Kjellén ålder – hur gammal är han?

Petter Kjellén är född den 13 maj 1982, vilket innebär att han fyller 43 år 2026. 

Var kommer Petter Kjellén ifrån?

Petter Kjellén är uppvuxen i Hjortsberga utanför Alvesta, enligt Smålandsposten. I dag är han bosatt på Eklaholm på Österlen. 

Petter Kjellén familj – vilka är hans föräldrar?

Nyheter24 har inte tagit del av uppgifter kring vilka Petter Kjelléns föräldrar är. 

Petter Kjellén partner – är han gift?

Ja, Petter Kjellén är gift med trädgårdsmästaren Karl Fredrik Gustafsson, som bland annat medverkat i tv-programmet "Karl Fredrik på Österlen". 

Paret gifte sig år 2024 i Frankrike. Då hade de varit ett par i över tio år. 

– Allt känns verkligen fantastiskt, att gifta sig med fantastiska Petter i fantastiska Frankrike. Det kan inte bli bättre, sa Karl Fredrik till Aftonbladet i samband med bröllopet. 

Hur träffades Petter Kjellén och Karl Fredrik Gustafsson? 

Petter Kjellén och Karl Fredrik Gustafsson träffades på en dejtingapp, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat. 

– Vi var på dejt och redan från första dagen så kände vi båda att 'det här var en trevlig kille', har Karl Fredrik berättat för Hänt

Har Petter Kjellén barn?

Nej, Petter Kjellén har inga barn.

Är Petter Kjellén med i "Hela kändis-Sverige bakar" 2025?

Ja, det stämmer att Petter Kjellén, tillsammans med sin man Karl Fredrik Gustafsson, är en av deltagarna i årets säsong av "Hela kändis-Sverige bakar". Programmet har premiär på TV4 och TV4 Play den 11 augusti 2025. 

Har Petter Kjellén Instagram?

Ja, Petter Kjellén har ett konto på Instagram. Där går han under namnet @petterkjellen

