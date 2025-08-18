Förhållandet mellan Dante Lindhe och Steffi Mendez är över. På sociala medier syns han nu istället med Elli de Silva, som pekas ut som Dantes nya flickvän.

Steffi Mendez, 30, är dotter till artisten Mendez och något av en superstjärna i födelselandet Chile. På Instagram har hon över en miljon följare, och i Chile är realityserien Los Méndez en succé. Den går att jämföra med ungefär Wahlgrens värld eller Parneviks.

Dante Lindhe och Steffi Mendez fick barn 2021

År 2021 så blev Steffi ihop med Hov1-stjärnan Dante Lindhe. I en intervju med tidningen Revista Sarah har Steffi berättat att deras första dejt ägde rum den 10 januari 2021 – Dantes födelsedag! Att han fyllde år just den dagen hade hon ingen aning om.

– Jag tyckte det var väldigt speciellt eftersom inte alla ber om en dejt på deras födelsedag. Vi träffades, dejtade i 5 månader och började sedan ett förhållande, berättade hon för tidningen.

Dante Lindhe och Steffi Mendez. Bildkälla: Instagram/steffi.mendezz

Annons

I samma tidning berättade Steffi att hon och Dante skulle bli föräldrar, och den 2 maj 2024 föddes deras son Gio. Någon månad senare flyttade hela familjen till en ny lägenhet - men sedan verkar paret i det tysta ha gått skilda vägar.

På Instagram skrev Steffi nyligen ett inlägg till och om sin son.

"Det finns tillfällen då du inte är med mig, för vi delar vår tid med din pappa. Dessa stunder utan dig krossar min själ. Huset blir tyst, mina armar känns tomma och mitt hjärta bara.. saknar dig. Jag känner mig ofullständig utan dig. Det är som att en del av mig åker med dig varje gång du åker. Och även om jag vet att du mår bra, finns det ingen tröst nog för tomrummet du lämnar", skrev hon bland annat.

Dante Lindhe syns med Elli de Silva

Efter uppbrottet från Steffi så tycks Dante nu ha hittat kärleken igen. På Instagram har han delat bilder där han syns tillsammans med den svenska modellen Ellinore "Elli" de Silva.

Annons

Dante Lindhe och Elli de Silva. Bildkälla: Instagram/dantelindhe

På ena bilden – där Dante lagt över flera röda hjärtan – ser man Dante och Elli mysa med varandra. Den andra bilden visar hur Elli gör en grimas med tungan medan Dante "flashar" sin diamantbeströdda klocka – en "iced out" Cartier Santos till det nätta priset 200 000 kronor.

Dante Lindhe och Elli de Silva visar sin kärlek öppet. Bildkälla: Instagram/dantelindhe

Dante Lindhe och Elli de Silva håller varandra i handen. Bildkälla: Instagram/ellidesilva

Hur som haver – den som tycker att hennes namn känns bekant har inte fel. Hon har medverkat i serien Playmakers, och har sedan tidigare ett barn tillsammans med det svenska tidigare NHL-proffset Pontus Åberg, vilket Aftonbladet då skrev om.

Annons

Den som har koll på svenska realityprofiler vet nog också att hon tidigare umgåtts med Paulina "Paow" Danielsson. Tjejerna festade bland annat med rapparna Post Malone och Lil Pump.

LÄS MER: Paow om festkvällen med Post Malone

Starka reaktioner på Ellis Instagram

Sedan det stod klart att Dantes nya kärlek är Elli så har flera av Steffis fans och följare gått in på Ellis Instagram där de bombaderat kommentarsfältet med stöd för Steffi.