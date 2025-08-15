Lasse Kronér i storbråk om kändisman: "Förtjänar helvetet"

Lasse Kronér satte ner foten – och det rejält. "Han är den värsta människa jag vet över huvud taget", sa Lasse Kronér om kändismannen.

Utåt sett är programledaren Lasse Kronér någon som tittarna förmodligen förknippar med värme, humor och kanske en del Göteborgsskämt. I skrivande stund är Lasse Kronér aktuell med den 20:e säsongen av långköraren Doobidoo på SVT. Höstens säsong bjuder på artister som Linda Pira, Lisa Miskovsky och Viktoria Tolstoy, och andra kända ansikten i form av Robert Gustafsson, Annika Jankell och Hans Rosenfeldt.

Då satte Lasse Kronér ner foten

Men även en man som Lasse Kronér ser rött ibland. Då och då så ryter den folkkära profilen ifrån och sätter ner foten – rejält. Det hände i en intervju med tidningen ETC där Lasse Kronér tidigare gick till hård attack mot Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Lasse snålade inte på de hårda orden och kallade Kristersson för "den värsta människan han över huvud taget vet".

Ulf Kristersson. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Ulf Kristersson och Hédi Fried

Det som drev Kronér till vansinne var att Kristersson år 2018 lovat förintelseöverlevaren Hédi Fried att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Han bedyrade att han aldrig, aldrig kommer gå med på något samröre med SD. Han lät mycket övertygande. Vi skildes åt i god vänskap, sa Hédi Fried till Dagens Nyheter.

När löftet till Hédi sedermera bröts så väckte det starka reaktioner.

"Ulf Kristersson lurade henne. Och efteråt förklarade han sitt svek ungefär som en hästskojare hade gjort. Hédi Fried hade missat det finstilta. Han satt inte i hennes kök som Ulf utan som Allians-Ulf och när Alliansen upplöstes hösten 2018 gällde inte hans handslag längre. Hela Moderaternas propagandamaskin har sedan dess försökt lura oss att det vi såg hända inte har hänt", skrev Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg då.

Inte heller Lasse Kronér såg med blida ögon på Ulf Kristerssons handlande.

– Att upprepade gånger lova Hédi Fried att man inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna och sedan bryta det löftet, då förtjänar man att hamna i helvetet, sa Kronér till ETC.

Lasse Kronér. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Lasse Kronér: "Ett övertramp"

Kort efter det så valde Kronér att förtydliga sina ord om Kristersson och sa att hans påhopp på Kristersson varit "lite grovt" och att han inte menade det riktigt som han sa det.

Men han poängterade att han tyckte att Kristerssons lögn var den grövsta.

– Det finns en massa efterhandskonstruktioner där, att det var Alliansen som var inblandad och si och så. Fortfarande så tycker jag att det är en lögn, och den tycker jag var så grov. Att han tog i hand med en 90-årig kvinna som suttit i koncentrationsläger som har en tatuering på armen. Jag tycker att det är ett övertramp, sa Kronér till Göteborgs-Posten.

Kronér gjorde egna efterforskningar kring Kristersson.

– I tolv intervjuer jag har hittat med Ulf Kristersson har han sagt att "vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna". Att de sen gör det, det är inte det jag är ute efter. Vill de samarbeta får de göra det, men det är lögnen som jag är ute efter, avslutade han då.

Starka reaktioner på Lasse Kronérs ord

"Lasse Kronér är som alla andra kändisar pk och utan förankring i verkligheten", "Är lilla Lasse ledsen att det faktiskt händer något i landet?" och "Den desperata linslusen har fel i sak, patetiskt" var några reaktioner från de som inte höll med Kronér.

Andra tog Lasse i försvar och skrev saker som: "Mycket bra Lasse" och "Bra av Kronér, jag tycker om människor som kan stå för vad de tycker till skillnad från lögnaren Ulf Kristersson."