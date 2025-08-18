Den 38-åriga men som står åtalad för att ha stalkat Bianca Ingrosso är tidigare dömd för våld mot kvinnor. En av hans ex-flickvänner har berättat om det helvete hon levde i.

En 38-årig man är står i centrum av en av årets mest uppmärksammade rättegångar. Han är åtalad, misstänkt för att under flera månader ha utsatt entreprenören Bianca Ingrosso för stalking.

På sin "nära vänner" delade Bianca den mängd meddelanden hon fått från stalkern. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Rättegången i Stockholms tingsrätt var hård bevakad av media, och på plats fanns förutom Bianca Ingrosso själv även hennes mamma Pernilla Wahlgren, och vännerna Lovisa Worge och Emelie Feola som även dom vittnade.

Bianca Ingrosso och Lovisa Worge i Stockholms tingsrätt där rättegången ägt rum mot en 38-årig man som är misstänkt för stalking. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

38-åringen greps under dramatiska omständigheter av insatsstyrkan i maj tidigare i år – poliserna tvingades bryta upp dörren för att kunna ta in mannen. Han häktades den 25 maj, och är kvar i häktet i väntan på domen.

Annons

Åklagaren har yrkat på fyra månaders fängelse. Då domen landar kan 38-åringen ha suttit häktad i tre månader, vilket i praktiken kan innebära att han inte behöver sitta i fängelse en enda dag utan kan försättas på fri fot omedelbart.

Domen mot mannen beräknas komma fredag den 22 augusti klockan 11.00, har Aftonbladet rapporterat.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Stalkerns pappa – känd mördare

I det förundersökningsprotokoll som Nyheter24 tagit del av så målades det upp en bild av det helvete Bianca Ingrosso genomlidit under tiden som mannen bombarderat henne med hundratals hotfulla meddelanden samt sökt upp henne vid flera tillfällen.

Annons

Efter rättegången mot 38-åringen har det framkommit mer och mer om hans bakgrund. Han föddes i Teheran 1986 och efter att han kom till Sverige så flyttades han med ett syskon till ett familjehem 1993.

Redan där och då fanns en oro över den man som idag hunnit bli 38 år och nu står åtalad för stalkingen av Bianca Ingrosso. När han 1994 var åtta år gammal beskrevs han av en legitimerad psykolog som "känslomässigt störd", och det står även att läsa att han visade "kyla, hat och misstro" mot omgivningen.

Den 38-årige man som står åtalad, misstänkt för att ha stalkat Bianca Ingrosso. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Mannens pappa var våldsam och misshandlade mamman, som till slut lyckades få skyddat boende på en kvinnojour. Men det räckte inte för att rädda henne från sin ex-man. Han förföljde henne och hotade henne. Elva dagar före sin död så anmälde hon sitt ex för hoten.

En vinterdag år 2000 så skulle mamman vaccinera ett av sina yngre barn på BVC. Kallelsen hade på något sätt nått även pappan, som tog sig till vårdcentralen. I sin ryggsäck hade han två Moraknivar. Den ena kniven använde han för att med ett besinningslöst våld hugga ihjäl mamman – framför de två små barnen. Pappan högg i över 15 minuter, och slutade inte förrän polisen kom och lyckades dra honom från mamman.

Annons

Mamman dog senare på sjukhus. Pappan dömdes till livstids fängelse, ett straff han avtjänade på Kumla. Där dog han år 2024 efter en tids sjukdom.

Kumla. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Stalkerns liv innan han riktade in sig på Ingrosso – misshandlat och förföljt kvinnor

Stalkingen av Bianca Ingrosso är inte det första brott som mannen åtalats för. 38-åringen förekommer på 17 punkter i belastningsregistret. Det handlar bland annat om grov rattfylla, olaga förföljelse, våld mot tjänsteman och även relationsvåld.

För över 10 år sedan dömdes han för att ha misshandlat en kvinna, som han slog, sparkade och drog i håret innan han dunkade hennes huvud i golvet.

Annons

Kvinnan har i en podd berättat om det helvete hon utsattes för unders tiden de var ett par. Hon beskriver hur mannen kunde sitta i timmar i sin bil utanför hennes jobb och vänta tills hon skulle kliva av sitt pass. Hon berättade om hur han var kontrollerande och svartsjuk. Och sedan om våldet.

– Varje gång innan ett slag så lärde jag mig att andas in ett ganska litet andetag, skydda huvudet och samtidigt slappna av i kroppen. Jag lärde mig att lämna min egen kropp och liksom acceptera att detta händer här och nu. Utgången får bli som den blir, berättade hon då.

Misstänkta stalkern hotade med kniv

Mannen bröt ner henne totalt, och misshandeln fortsatte under relationen. I podden berättar hon om hur han vid ett tillfälle hotade henne med kniv.

– Han kastade mig på golvet. Skrek alla möjliga saker. Kastade saker på mig. Hotade mig med kniv. Jag försökte fly. Men han kastade mig i golvet igen och släpar mig in på golvet till vardagsrummet. Han sparkar mig i magen och ryggen. Spottar mig i ansiktet och vrålar. Det här skulle inte bli slutet, berättade hon.

Annons

Stalkerns tidigare flickvän har berättat om det helvete hon levde i. Bildkälla: Arrangerad genrebild, Anders Wiklund/TT Bild.

Ex-flickvännen har också berättat om hur hon ibland blev inlurad i hans bil för att "bara prata". Men så fort hon stängt igen dörren så ändrades hans uttryck. Från mjuk till aggressiv. Han kunde hålla "förhör" med henne.

– Han kunde köra runt i timmar. I nätter. Och under tiden så använder han många olika tekniker för att känna sig tillfredsställd. Det kunde vara att slita bort allt mitt hår från min skalle. Ta ett stryptag. Eller alla saker man kan göra mot min vänstra sida. Eftersom han alltid körde bil så var han ju fysiskt begränsad och kunde inte göra riktigt vad som helst. Min vänstra sida av kroppen var mer mörbultad än den högra, berättade hon.

38-åringen dömdes till fyra månaders fängelse för misshandeln av ex-flickvännen. Han belades också med besöksförbud mot sin tidigare flickvän.

Tre år senare meddelades han återigen kontaktförbud. Då gällde det en annan kvinna som 38-åringen då förbjöds att besöka, kontakta eller följa efter. Det kontaktförbudet förnyades sedan.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt: