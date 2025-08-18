Ciara Janson var med i brittisk tv och hon sparade inte på krutet när samtalet under direktsändningen gled in på hennes ex-make Måns Zelmerlöw.

I mitten av mars så slog nyheten ner som en bomb. Den brittiska skådespelaren Ciara Janson, 38, ansökte om skilsmässa från sin make Måns Zelmerlöw, 39. I samma veva gick Ciara ut och riktade flera anklagelser mot Måns. Bland annat handlade det om att han skulle ha tagit droger och varit våldsam. Inlägget som hon först lagt ut tog hon senare bort.

Måns gick ut och förnekade att han någonsin skulle ha varit våldsam mot Ciara eller barnen, men han erkände i en intervju med Göteborgs-Posten att han tagit kokain.

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Johan Nilsson/TT Bild

En infekterad vårdnadstvist tog vid, och efter den uppmärksammade rättegången så stod det klart att Ciara fick rätt att ta med deras gemensamma barn till England.

Ciara polisanmälde även Måns för relationsvåld, vilket Expressen har rapporterat. Ciara anklagade Måns för att ha knuffat in henne i en vägg, men utredningen mot Måns lades nyligen ner.

Ciara Jansom om Måns Zelmerlöw i brittisk tv

Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur Ciaras mamma Debbie Arnold uttalat sig i brittisk tv. I England är både Debbie och Ciara kända skådespelare, och efter att ha varit aktiv i branschen i flera decennier så har Debbie råkat ut för många män som försökt ta sig friheter. En av dom var den brittiska regissören Michael Winner.

När Debbie gästade This Morning så berättade hon om hur Winner bett Debbie att ta av sig sin tröja och massera sina bröst.

– Jag sa till honom att jag inte kunde tro vad han hade sagt. Jag trodde det var ett skämt så jag var förskräckt när han upprepade frågan. Jag gick fram till honom och sa "dra åt helvete ditt gamla pervo", har hon berättat för Mirror.

Nu har Ciara Janson också medverkat i brittisk tv – och hon passade då på att rikta ett par väl valda kängor åt sitt ex Måns.

Ciara Janson. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

– Det var en sagoromans och det slutade olyckligtvis i katastrof, sa Ciara om äktenskapet när hon gästade GB News, har Expressen rapporterat.

– Jag var tvungen att få barnen bort från den situationen. Det var hemskt, det var hjärtskärande att gå igenom allt i rätten. Det blev en mediecirkus. När barnen är inblandade är det inte det man vill, men det var enda sättet, sa hon även i programmet.

Ciara Janson. Bildkälla: GBNews