Bingo Rimér är en av Sveriges allra mest kända fotografer. Men hur mycket vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Rimér.

Bingo Rimér ålder – hur gammal är han?

Bingo Rimér föddes den 23 juni 1975. Det innebär att han, under sommaren 2026, kommer att fylla 51 år.

Vad heter Bingo Rimér på riktigt?

Bingo Rimérs fullständiga namn är Björn Oluf Bingo Rimér. För Veckorevyn har han förklarat bakgrunden till varför han blev Bingo snarare än Björn med hela svenska folket – och sina nära och kära.

– När min mamma var gravid så brukade min pappa kalla ungen i magen för Bingo. Och de döpte ju mig till Bingo i tredjenamn, så det föll sig naturligt att jag valde att kalla mig för det. Alla tror det är ett ”artistnamn” men så är det inte, alla har alltid kallat mig för Bingo.

Bingo Rimér längd – hur lång är han?

Det är oklart exakt hur lång Bingo Rimér är, men av bilder att döma ser han ut att vara nästan jämnlång med kärleken Julia Franzén – som är 182 centimeter lång i strumplästen – när hon bär klackar.

Julia Franzén och Bingo Rimér. Foto: Stella Pictures

Bingo Rimér föräldrar – vem är hans mamma och pappa?

Bingo Rimér växte upp i Vettekulla i Karlshamns kommun i Blekinge.

– Att växa upp där var som lite Emil i Lönneberga. Det är min Astrid Lindgren-uppväxt och den har lagt grunden för min person, mina värderingar och min självkänsla. Att växa upp på gården var den ultimata uppväxten, har fotografen berättat för Sydöstran.

Pappa Björn Åke Rimér, som gick bort 2019, var tandläkare.

"Jag tror inte att pappa ville bli tandläkare. Men det skulle han aldrig erkänna. Tänk så många som väljer ett yrke för sina föräldrars skull och för att göra dom stolta. När man istället borde följa sitt hjärta, sin passion och sin stora dröm", har Bingo Rimér skrivit i ett Facebook-inlägg tidigare.

Mamma heter Annika Rimér, men har inte synts till särskilt mycket i Bingo Rimérs sociala medier.



Har Bingo Rimér syskon?

Bingo Rimér har, enligt Blekinge Läns Tidning, tre systrar: Julia, Olivia och Cecilia.

Vilka kändisar har Bingo Rimér fotograferat?

Genom åren har Bingo Rimér fotograferat en rad olika kändisar, däribland systrarna Graaf, Victoria Silvstedt och Carolina Gynning, enligt DN.

Länge benämndes Rimér som "flickfotograf" – ett epitet han haft blandade känslor kring.

– Ett tag var det ett sånt fokus på mitt flickfotograferande att det var på gränsen till att bli tröttsamt. Jag är ju medveten om att jag bedrivit den här ganska så effektiva strategin att bygga upp varumärket mig själv som flickfotograf och det har också varit ett sätt att bygga mitt kändisskap. I min lilla kreativitet har jag alltid tyckt att det är massor av saker som är roliga att göra och då har det ibland känts som en belastning med det fastetsade epitetet flickfotograf, har han sagt till Kamera & Bild.

Bingo Rimér. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bingo Rimér hus – var han med i "Det sitter i väggarna"?

Tillsammans med mamma Annika var Bingo Rimér med i den elfte säsongen av "Det sitter i väggarna" i SVT, vilken sändes under hösten 2025.

"För sju år sedan köpte fotografen Bingo Rimér en gammal prästgård i Revsund i Jämtland. Hans mamma, Annika Rimér, är född i trakten och där har Bingo tillbringat sin barndoms somrar. Nu gör Annika tv-debut tillsammans med sin son och bjuder på ett varmt mor-och-son porträtt", gick att läsa om avsnittet hos SVT Play.



Bingo Rimér och mamma Annika Rimér. Foto: SVT

Har Bingo Rimér flickvän?

Bingo Rimér är sedan flera år tillbaka tillsammans med realityprofilen tillika programledaren Julia Franzén. Paret förlovade sig i maj 2023.

”Jag är så lycklig just nu”, skrev Rimér till Aftonbladet efter frieriet som ägde rum på Gröna Lund.

Är Bingo Rimér och Julia Franzén gifta?

Bingo Rimér och Julia Franzén är, i skrivande stund, inte gifta. När Nyheter24 träffade paret på röda mattan i april 2025 uppgav de att bröllopsplanerna lagts på is för tillfället. Detta för att fokusera på att utöka familjen.

– Först och främst kommer barn faktiskt. Så får bröllopet bli när det känns kul att planera ett bröllop. Det har varit så mycket. Om man gifter sig en gång, då är det kul att det blir ordentligt och en rolig grej och inte en stress, förklarade Franzén då.

Julia Franzén och Bingo Rimér. Foto: Christine Olsson/TT

Är Bingo Rimérs ex Katrin Zytomierska?

Bingo Rimér var, under flera års tid, i ett förhållande med entreprenören och medieprofilen Katrin Zytomierska. År 2015 tog relationen slut.

– Vi har skitroligt ihop, och kommer fortsätta att ha det. Lika mycket som Bingo är med vid middag och nattning, eller när barnen vaknar upp nu, kommer han att vara det sen också. Pojkarna kommer inte märka någon skillnad då de är så små och de är vana vid att pappa är borta på jobb, sa Zytomierska om separationen till tidningen Pause då, enligt Aftonbladet.

Bingo Rimér och Katrin Zytomierska år 2012. Foto: Janerik Henriksson/TT

Har Bingo Rimér barn och vad är deras namn?

Bingo Rimér har, enligt Mama, tre barn. Dottern Nova, född 2003, fick han tillsammans med Erika Heizinger och sönerna Ringo, född 2010, och Rambo, född 2013, fick han med Katrin Zytomierska. Samtliga barn syns titt som tätt i Rimérs sociala medier.

