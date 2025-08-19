Ändringen i SVT:s ”Det sitter i väggarna”

Brukar du titta på "Det sitter i väggarna" i SVT? Då kan du förbereda dig på en viss förändring i den kommande säsongen som har premiär den 24 augusti.

Året var 2015 när "Det sitter i väggarna" först såg dagens ljus. Det var då historikern Christopher O'Regan som gjorde byggnadsantikvarien Erika Åberg sällskap i tv-programmet.

Duon gjorde programmet, där de besöker privatpersoners hem runt om i Sverige och nystar i husens förflutna, i fyra säsonger innan O'Regan tackade för sig för att prioritera familjelivet.

– Det är inget svårt val. Jag byter det mot falukorv och vabbande och vardag och det skulle jag göra tusen gånger om, sa han till Expressen då.

Christopher O'Regan och Erika Åberg år 2016. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Historikern ersattes då av antikexperten Rickard Thunér, som även syns till i "Antikrundan" i SVT.

Och nu är det alltså dags för en ny säsong av "Det sitter i väggarna", med start på söndagen den 24 augusti i SVT1 och SVT Play, och inbitna tittare kommer notera att den nya upplagan av programmet skiljer sig åt från tidigare säsonger.

Rickard Thunér och Erika Åberg. Foto: SVT

Kändisar visar upp sina hus i "Det sitter i väggarna"

I säsongspremiären av "Det sitter i väggarna" är det nämligen ingen mindre än fotografen och medieprofilen Bingo Rimér som får besök av Erika Åberg och Rickard Thunér.

Och han är heller inte den enda kändisen som figurerar i säsongen. Man har nämligen valt att, i den elfte säsongen, besöka sex hus som alla tillhör välkända svenskar, snarare än privatpersoner utanför rampljuset.

På listan finns till exempel den före detta höjdhopparen Kajsa Bergqvist, sångerskan Elisa Lindström och programledaren Josefin Crafoord.

Gemensamt för de deltagande kändisarna är förstås att de har ett historiskt intressant hus i sin ägo.

Bingo Rimér och hans mamma i "Det sitter i väggarna". Foto: SVT

"Den här säsongen blev lite speciell"

Men hur kommer det sig egentligen att man i denna säsong valt att fokusera på kändisar snarare än "vanlisar"? Nyheter24 frågade Jonas Gunnarsson som är projektledare för "Det sitter i väggarna", som menar på att programmet kommer att vara sig likt trots andra deltagare.

"Efter tio år av besök hos privatpersoner runt om i hela Sverige så blev den här säsongen lite speciell på så sätt att de personer som vi besöker alla är kända av allmänheten på något sätt. Men gemensamt för dem alla är att de sitter på samma brinnande nyfikenhet kring att få reda på mer om historierna kring sina hus. Programmet i sig är precis likadant på samma sätt som det alltid varit och som givit programmet dess popularitet. En kombination av byggnadsvård och spännande historier från hela vårt avlånga land."