Ciaras skarpa svar på övergrepps-frågan om sönerna

Ciara Janson fick en kommentar på sin senaste video och svaret – det lät sig inte väntas på.

Det är få som undgått den blodiga skilsmässan mellan Ciara Janson och Måns Zelmerlöw.

Det var i mars 2025 som Ciara skrev ut ett instagram-meddelande till allmänheten där hon anklagade Måns för en rad olika saker, bland annat droganvändning och för att han ska ha varit våldsam. Efter bara ett dygn togs inlägget ned och byttes ut mot en bild med endast odet "Tystad".

Måns nekade till anklagelserna till att han skulle ha varit våldsam men erkände under rättegången att han brukar droger.

– Jag har varit emot droger hela mitt liv men för två år sedan dök det upp i turnébussen. Alla andra gjorde det. Det är så vanligt i min bransch, så det blev svårt att inte testa. Trots att jag vet att jag har en beroendepersonlighet, sa han i en intervju med Göteborgs-Posten.

Måns erkände att han brukat droger. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Någon som varit med och stöttat Ciara från första början – det är Camilla Läckberg. Måns skrev ut ett meddelande på sociala medier där han berättade att "främmande människor dykt upp i hans hem, filmandes med mobilerna i jakt på smaskigt content".

"En slags demonstration av makt eller ett hot, jag vet inte", avslutade han.



Camilla Läckberg. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Läckberg var en av de som var på plats och menar att det hela inte alls gick till som Måns beskriver det.

"Vi sitter i vardagsrummet när han kommer in i huset. Jag är skiträdd för ev konfrontation. Jag har min man som lyssnar med i telefonen. Tvärtemot vad Måns påstår filmar INGEN av oss. INGEN försöker provocera. Jag säger t om i trevlig ton "hej". Den enda jag tror filmar är Måns som håller sin telefon som om han filmar. (Be gärna Måns visa den filmen om han hävdar att vi filmade och ville provocera.) Vi var skiträdda", skrev Camilla Läckberg.

Efter att dom fastslagits så kommer Ciara att få ta med sig barnen till England och Måns frias från misstankar om våld i hemmet i brist på bevis. Någonting Ciara valde att kommentera på Instagram.

Ciaras svar. Bildkälla: iamciara

Ciara Jansons skarpa svar på frågan om sönerna

Livet har sett ut att rulla på för båda parter. Måns har jobbat på sitt sommarcafé nere i Båstad där han både sålt mat och vin från sitt eget vinmärke, samt bjudit på livemusik och även DJ:ande. Någonting som dock har hånats på TikTok.

Ciara har umgåtts med nära och kära samt fokuserat mycket på sin konst. Titt som tätt delar hon med sig av vardagen i form av små korta videos där hon och sönerna är ute i naturen, badar, äter glass och har det mysigt.

Nu senast visade hon upp hur det ser ut där familjen valt att tälta (glampa) tillsammans med bland andra Ciaras mamma.

Många tyckte att det hela såg väldigt trevligt ut. Men snabbt dök det upp en kommentar som riktade ett kritiskt öga mot det hela.

"Snälla säg att pojkarna inte sover ensamma i tältet. En pojke blev sexuellt ofredad medan han sov i ett tält bredvid föräldrarna".

Ciara Janson svarade snabbt. Bildkälla: Instagram

Ciara svarade snabbt: "Naturligtvis sover de inte ensamma".