Magnus Uggla i het debatt om SVT-stjärnan: "Står och svamlar"

Magnus Uggla och hans fru Lollo Uggla hamnade i het diskussion om den folkkära SVT-stjärnans insats på scenen under Allsång på Skansen. Åsikterna går minst sagt isär.

Årets säsong av Allsång på Skansen är över, och programledaren Pernilla Wahlgren kan för ett par månader framöver stryka repetitioner på Solliden från sitt veckoschema. Men nästa år är det dags igen – det är nämligen klart att Pernilla kommer att leda Allsången även under 2026.

Under Pernillas ledning har tittarsiffrorna svajat rejält. Under 2024 och 2025 nådde programmet flera bottennoteringar, och Pernilla är den programledare som toppar listan över de Allsång på Skansen med minst tittarsiffror genom tiderna.

Innan Pernilla tog över programledarrollen så har bland andra Måns Zelmerlöw, Sanna Nielsen, Petra Marklund och Anders Lundin suttit på prestigeuppdraget. Och under sommarens sista program så fick Allsången besök av just Anders Lundin.

Anders Lundin, Pernilla Wahlgren och Sanna Nielsen på Allsång på Skansen.

Magnus Uggla om Allsång på Skansen

Magnus Uggla, som också uppträdde under säsongsavslutningen, imponerades av Pernillas proffsighet. I sin podd Uggla & Uggla så diskuterar han det folkkära programmet tillsammans med sin fru Lollo Uggla, som i det senaste avsnittet är vikarie för Agnes Uggla.

– Det var ett trevligt program. Pernilla är superduktig. Fan vad bra hon är, säger Magnus Uggla i podden.

– Pernilla har ju fått rätt mycket skit. Dom tycker att hon bara tar dit sina barn och sina kompisar och sina mammor och allt vad det är. Det kanske är så, men man måste ge Pernilla Wahlgren – hon är ett superproffs, säger Lollo och får medhåll av Magnus.

Lollo, som satt i publiken när Magnus uppträdde, var minst sagt imponerad av Pernilla som hon tycker har "slitit hund".

– Men jag tänkte på när jag satt där och tittade i publiken...För det dök ju upp Sanna Nielsen, och Anders Lundin. Det som blev tydligt då var att Anders Lundin hade tänkt "Jag kör på uppstuds, jag pluggar inte in några texter". Så att han ..."Jazzgossen" hade en helt annan text i hans version, säger Lollo.

– Det låter som när jag såg Robbie Williams häromdagen. Han körde massa olika hits, bland annat The winner takes it all, och då var det bara "The winner takes it all, la la la", sen kunde han inte mer, skrattar Magnus då.

Lollo och Magnus Uggla om Anders Lundin: "Kanske fick en blackout"

Lollo berättar att då Anders Lundin inte repat in texterna alls så kändes det väldigt tryggt mer Pernilla på scen.

– Hon pluggar texter. Hon står inte och svamlar, säger Lollo.

– Hon ställde skåpet till rätta?, frågar Uggla.

– Inget ont om Anders Lundin – men ska man kliva upp på Allsångsscenen..., säger Lollo.

Magnus Uggla undrar om Anders Lundin kanske fick en blackout.

– Han kanske fick en blackout?, undrar då Magnus Uggla.

– I så fall fick han flera, säger Lollo.

Magnus Uggla håller inte alls med Lollo utan tar Anders Lundin i försvar:



– Det kan man väl få. Det är inte otänkbart. Man har rätt som artist få blackout. Det tänker jag alltid när jag står där och sjunger, framförallt när man gör live i tv. Alla säger "fan vad ni verkar ha det kul". Men det är precis raka motsatsen, en lång lång dags väntan, där man är lite spänd, man vet att det går direkt ut i tv, man vet att det är en miljon som kollar, och kommer man av sig blir det ett klipp på Youtube som ligger kvar resten av livet. Det där har man med sig under hela dagen tills man ska ställa sig och sjunga, dagen efter den här direktsändningen är man slut, säger Magnus Uggla.