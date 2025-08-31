Henrik Hjelt har kommit att bli en av Sveriges mest folkkära komiker och skådespelare. Men vad vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Hjelt.

Henrik Hjelt ålder – hur gammal är han?

Henrik Hjelt föddes den 6 mars 1968. Det innebär att han fyller 58 år under 2026.

Henrik Hjelt längd – hur lång är han?

Nyfiken på Henrik Hjelts längd? Då är du inte ensam. Det är nämligen flera som undrar just det. På skådespelaren och komikerns profilsida hos Swedish Actors framgår det att han är 188 centimeter lång.

Henrik Hjelt. Foto: Robert Eklund/TT

Henrik Hjelt utbildning – är han jurist?

Enligt Aftonbladet har Henrik Hjelt en juristexamen från Uppsala universitet. Men det var i stället humor- och kulturbranschen som lockade – något som väckte oro hos Hjelts pappa.

– Pappa var advokat, så han tänkte först: "Det här blir jättebra". Sen bytte jag bana och då var det väl lite tufft för honom. Jag tror och har förstått på senare tid att han förmodligen blev orolig. Det var en ny värld för honom och han tänkte: "Hur ska det här gå? Ska min son bli kulturarbetare? Måste jag finnas och stötta honom resten av livet?", har han berättat i en intervju med P4 Kalmar.

Henrik Hjelt tv-program – vad har han varit med i?

Henrik Hjelt har, genom åren, synts i en rad olika program, filmer och tv-serier. Här är ett axplock av de produktioner han medverkat i, enligt IMDb:

"Playa del sol"

"Solsidan"

"c/o Segemyhr"

"Morgonsoffan"

"Klassfesten"

Många känner förstås också igen Hjelt från humorprogrammet "Parlamentet" i TV4, där han medverkade med jämna mellanrum under 2000- och 2010-talet.

Henrik Hjelt partner – har han fru eller flickvän?

Henrik Hjelt är gift. I en intervju med Aftonbladet från 2009 har han berättat att hustrun heter Pia.

Henrik Hjelt och hustrun Pia år 2009. Foto: Jessica Gow/TT

Henrik Hjelt familj – har han barn?

Henrik Hjelt har, enligt DN, tre söner. Under tidigt 2000-tal gjorde han en enmansföreställning med namnet "Pappan", om just faderskap.

För Örnsköldsviks Allehanda berättade han vad monologen lärt honom om papparollen:

– Kanske att identifiera det komiska i olika situationer, få lättare till skrattet eller att se det från en annan synvinkel. På så sätt blir man kanske en lugnare och gladare pappa.

Henrik Hjelt har tre söner. Foto: Henrik Montgomery/TT

Henrik Hjelt militär grad - är han reservofficer?

Henrik Hjelt är utbildad reservofficer.

– Jag tillhör den generationen där alla gjorde lumpen. Sedan gick jag vidare på kadettskolan, blev reservofficer och låg inne i Försvarsmakten i några år, har han berättat för Markbladet.

Är Henrik Hjelt programledare för "Kompani Svan"?

Henrik Hjelt och Gunde Svan leder "Kompani Svan". Foto: Margareta Bloom Sandebäck/Warner Bros Discovery

När den fjärde säsongen av "Kompani Svan" drar igång i Kanal 5 under hösten 2025 är det Henrik Hjelt som gör Gunde Svan sällskap som programledare. Han ersätter därmed komikerkollegan Mikael Tornving.

– Jag och Micke har tillsammans med våra rekryter gjort en otrolig resa tillsammans, och det är jag personligen väldigt tacksam för. Henrik har precis rätt karaktär för Kompani Svan och med sin militära bakgrund vet han precis vad som krävs både mentalt och fysiskt. Att dessutom just Micke, vars omdöme jag litar på fullt ut, har rekommenderat Henrik för oss betyder väldigt mycket för mig. Det ska bli otroligt spännande att tillsammans få hjälpa vår nästa kull aspiranter att utvecklas, sa Gunde Svan i ett pressmeddelande inför premiären.