Peg Parnevik lämnar Idol-juryn under storbråk med Katia

Peg Parnevik och Katia Mosally skärrar både resten av juryn och tittarna när de börjar tjafsa under sändning. Det hela slutar med att Peg lämnar studion. Klipp ser du i artikeln.

Peg Parnevik hamnade i somras i hetluften efter sitt uppträdande framför kungafamiljen på Victoriadagen. Anledningen? Hennes kläder.

Peg hade dagen i ära nämligen valt att klä sig i ett par korta lädershorts vilket de svenska tittarna inte tyckte passade. Det hela resulterade i en tittarstorm och programmet anmäldes.

"Sjukt opassande att visa rumpan framför kungafamiljen"

"Var det på en vanlig festival hade det fungerat men inte på Victoriadagen"

"Släng inte upp ditt sköte framför kungafamiljen"

Peg svarade snabbt på kritiken. Och det gjorde hon på ett väldigt "Peggigt" sätt.

"En ära att få vara med och fira kronprinsessan med ett helt otroligt band och artister. Kyss min vackra röv om ni har en åsikt om mina kläder", skrev hon.

Men efter det rullar livet på för fröken Parnevik som i sitt artisteri samlat på sig en trogen skara fans. Utöver att turnera runt i Sverige så har hon även det ärofyllda uppdraget att sitta i Idoljuryn. Men under veckans avsnitt så händer någonting.

Bråk mellan Peg Parnevik och Katia Mosally chockar tittarna

Exonphspoiler återpublicerade under tisdagen ett klipp från Katia Mosally som visar hur Katia och Peg ryker ihop ordentligt.

– Jag känner att du haft agg mot mig hela dagen, utbrister Peg.

– Agg? Det är väl du som haft agg mot mig, svarar Katia.

– Tomas (inslagsproducent), det är det här jag menade tidigare. Hon har något emot mig. Jag känner att jag måste ta en paus, förlåt, säger Peg innan hon reser sig upp och går ut.

– "Hej jag är ett kändisbarn och tror att jag kan göra vad jag vill", säger Katia framför en väldigt chockad Anders Bagge.

Men det hela – det visade sig vara ett prank som Katia och Peg kokat ihop under dagen.

Dock tyckte inte alla att det hela var så kul. I synnerhet inte Arash ”Ash” Pournouri och Anders Bagge.

– Ska jag vara helt ärlig tyckte jag inte att det hela var så kul. Jag blev mest irriterad över att de tog det hela så långt, sa Ash.

– Samma här, svarade Anders Bagge.

