Agnes Uggla till akuten efter kärleksresan: "Enormt allvar"

Agnes Ugglas solsemester till Kroatien slutade på akuten. – Jag kommer in på akuten och dom tar mig på enormt allvar såklart, berättar hon nu.

Agnes Uggla, 34, är dotter till artisten Magnus Uggla och Louise "Lollo" Uggla. Agnes jobbar som copywriter, men hon har också podden Uggla & Uggla tillsammans med sin pappa, och duon gör även programmet Jag och min far för SVT.

Magnus och dottern Agnes Uggla poddar tillsammans. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Den som brukar lyssna på podden blev nog besviken förra veckan när inget nytt avsnitt dök upp. Veckan dessförinnan hade Agnes mamma Lollo vikarierat för henne i podden då hon befann sig på semester, men sedan blev det tyst. Vad hade hänt? Varför lös Agnes med sin frånvaro? Det fick lyssnarna svar på i veckan.

Agnes romantiska semester i Kroatien slutade nämligen i katastrof.

Agnes Uggla till akuten efter semestern

I det senaste avsnittet av podden så berättar Agnes att det fanns en del minus med semestern. Dels blev hon i princip uppäten av mygg. Sedan var det tjafsigt vid badstegarna där turister samlades och få verkade insatta i bad-etikett. Utöver det så var maten i princip oätlig.

Då åt hon ändå med sitt sällskap på en Guide Michelin-krog. Men det hjälpte inte.

Som att det inte vore nog så blev Agnes sjuk under semestern. Riktigt dålig.

Sista dagen på resan så bestämmer sig nämligen Agnes och hennes sällskap att beställa upp room service. Maten ute på stan är ändå under all kritik, så de resonerar som så att de lika gärna kan äta lite på rummet. Agnes beställer hamburgare, och hon ber om att få den well done.

Spoiler: Den är inte well done.

– Det beställs hamburgare. Vi ber om well done, för att man har lärt sig att man vet inte riktigt vad som kommer. Det vill vi bägge två, säger Agnes.

Först är dom urnöjda med maten, men inser snabbt att köttet inte är som det ska. Agnes börjar tveka, och bestämmer sig därför för att äta burgaren utmed kanterna för att vara på den säkra sidan.

Men det var inte en taktik som hjälpte. När det är dags att åka hem blir först hennes resesällskap sjuk, och sen blir även Agnes dålig. Efter en lång och ganska otrevlig resa hem till Stockholm så kan Agnes slutligen landa i soffan hemma.

– Jag är helt slut. En sån jävla pärs. Då får jag plötsligt såna sjuka bröstsmärtor. Jag kan inte andas för att jag har så ont. I skuldrorna. Jag får inte luft för jag har så ont. Och det här pågår och klockan är 23.00, berättar Agnes Uggla i podden.

Eftersom Agnes precis har flugit så blir hon genast orolig över att det skulle vara blodprupp i lungorna. Hon får fortfarande inte luft. Hon får feber. Hon bestämmer sig för att åka till akuten.

Agnes Uggla trodde hon hade blodpropp

– Jag kommer in där och dom tar mig på enormt allvar såklart. Därför att det låter ju onekligen inte bra det där. Dom sätter en EKG på mig och ser att det där är inte toppen. Dom tar blodprover för att kolla vad jag har för blodplättar-värden. Det var alldeles för högt det där värdet. Det här är alarmerande, säger dom. Och jag sitter där och mår skit. Till slut när det gått en hel natt så får jag göra en skiktröntgen och där ser dom att jag har ingen blodpropp, berättar Agnes.

Efter att ha flugit och sen inte sovit något under hela natten så mådde Agnes fruktansvärt.

– Jag var helt jävla väck. Sen så tog det en vecka av feber och ont i kroppen. Jag har fortfarande ingen aning om det var den där hamburgaren som hade den där snöbollseffekten, säger Agnes.