Ciara Jansons nya jobb – modell för svenska märket

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 16:00
Ciara Janson Zelmelöw
Ciara Janson är nyskild från Måns Zelmerlöw. Hösten möter hon med ett nytt roligt jobb. Foto: Jessica Gow/TT Bild, Stella Pictures.

Måns Zelmerlöws ex-hustru Ciara Janson är kanske mest känd som skådespeleska och konstnär. Men nu testar hon på ett nytt jobb och modellar för det heta, svenska märket.

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ciara Janson Zelmerlöw, Måns Zelmerlöw

Den brittiska skådespelerskan Ciara Janson blev känd för svenska folket när hon gifte sig med artisten Måns Zelmerlöw. Paret sa ja till varandra under en ceremoni i Kroatien år 2019, och under sin relation fick de två barn ihop. Sedan en tidigare relation har Ciara en son.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw under lyckligare dagar. Bildkälla: Stella Pictures.

Men under början av 2025 stod det klart att Ciara och Måns skulle gå skilda vägar. Ciara riktade anklagelser mot Måns som handlade om att han skulle ha varit våldsamt och använt droger. Han erkände i en intervju med Göteborgs-Posten att han tagit kokain, men nekade till alla anklagelser om att han skulle ha varit våldsam.

Ciara anmälde även Måns för relationsvåld, men utredningen lades senare ner. Efter en omskriven rättegång så fick Ciara rätt att ta med barnen till England.

LÄS MER: Frågan som fick Måns Zelmerlöw att skratta i rätten

LÄS MER: Ciaras mammas avslöjande i engelsk tv: "Ett pervo"

Utöver att arbeta som skådespelare så är Ciara även konstnär,  och hennes tavlor har gjort stor succé. Hon har haft flera utställningar i Sverige, och i somras ställde hon ut tillsammans med Carl Einar Häckner.

Nu visar det sig att Ciara har ännu ett ess i rockärmen – den kreativa brittiskan avslöjar nu nämligen sitt nya jobb.

På Instagram delar Ciara med sig av bilder på sig själv när hon modellar kläder för märket Neuw.

"En viskning i blått med det drömmigaste teamet", skrev Ciara till en serie bilder på sig själv i märkets design.

I kommentarsfältet peppas hon nu av kända vänner så som Anna Toledano Book, Klara Doktorow och Sara Sommerfeld.

