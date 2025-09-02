Allt du vill veta om influencern Ellinore "Elli" De Silva, som sedan sommaren 2025 är flickvän till artisten Dante Lindhe från Hov1.

Elli de Silva namn – vad heter hon egentligen?

Hennes riktiga namn är Ellinore Mikaela Patricia Rönnvall.

Ellinore De Silva ålder – hur gammal är hon?

Ellinore föddes den 31 maj 1997. Det betyder att hon under sommaren 2026 fyller 29 år.

Ellinore "Elli" De Silva. Bildkälla: Instagram/ellidesilva

Elli De Silva Instagram – vad heter hon där?

På Instagram har hon nästan 40 000 följare. Du hittar henne under namnet @ellidesilva.

Har Ellinore De Silva barn?

Ja, dottern Molly Julia föddes den 6 juli 2016. På Instagram uppdaterar Elli ofta med texter om sin dotter.

"Jag är så tacksam över att få vara din mamma. Tack för att du visar mig äkta kärlek. Jag kommer alltid att bry mig om dig och vara den bästa versionen av mig som jag kan för du förtjänar världen, du är mitt allt och min riktiga kärlek. Det finns ingen som du", skrev hon när dottern fyllde år.

Är Elli De Silva flickvän till Dante Lindhe i Hov1?

Ja, i augusti 2025 gick Dante Lindhe och Elli De Silva ut med sin kärlek öppet på sociala medier. På Instagram delade både Elli och Dante bilder på varandra.

Dante Lindhe delade en bild på sig själv tillsammans med Elli. Bildkälla: Instagram/dantelindhe

Dante Lindhe och Elli De Silva delade en pussbild. Bildkälla: Instagram/dantelindhe

Elli De Silva och Dante Lindhe hand i hand. Bildkälla: Instagram/ellidesilva

Ellinore De Silva ex – vem har hon barn med?

Ellinore De Silva har dottern Molly Julia tillsammans med sitt ex, hockeyproffset Pontus Åberg. Expressen rapporterade då att Elli blev gravid efter att hon och Pontus träffats i fyra månader.

– Jag har för mig att Pontus var på bortamatch i Texas när jag skrev till honom att jag var gravid. Jag skrev att vi borde prata, ring mig när du kan, sa De Silva i TV4-programmet Playmakers, där tittarna fick följa "spelarfruar" som var tillsammans med svenska hockeyproffs.

– Det var en liten chock, men när hon skrev att hon ville behålla så sa jag att om hon ville göra det så skulle vi göra det. Det skulle bli bra vilket som, sa Åberg.

Elli de Silva. Bildkälla: Instagram/ellidesilva

Elli de Silva jobb – vad gör hon?

Elli de Silva har enligt sin profilsida på Linkedin jobbat med pr för musikbolaget Xpensive Music.