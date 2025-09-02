Allt om Joel Lützow: Familj, flickvän, Gåsmamman och syskon

Joel Lützow är en känd svensk skådespelare. Här är allt du vill veta om honom: Familj, längd, flickvän, "Gåsmamman" och syskon.

Joel Lützow ålder – hur gammal är han?

Joel Lützow är född den 17 mars 1995. Det betyder att han fyllde 30 år våren 2025.

Vilka tv-serier och filmer är Joel Lützow med i?

Joel Lützow är skådespelare och har medverkat i en hel rad med tv-serier och filmer. Här är några serier och filmer han medverkat i.

The Playlist

Klara

Dubbelliv

Gåsmannan

Feed

Samma som du

Filip och Mona

Annons

Skådespelar Joel Lützow i Gåsmamman på TV4?

Ja, Joel Lützow har en av huvudrollerna i Gåsmamman. Han spelar Sonja Eks son Gustav.

Den 3 september har "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" premiär på TV4 Play. Då kommer vi få följa Sonja Ek och hennes barn Nina, Gustav och Linus en sista gång.

Annons

Joel Lützow partner – har han flickvän?

I september 2023 bekräftade Joel Lützow för Hänt att han hittat kärleken.

Annons

Enligt Modette var Joel ihop med flickvännen Ebba Bengtsson år 2024. Huruvida de är ett par i dag eller inte är dock oklart.

Det gick länge rykten om att han och influencer Margaux Dietz skulle ha en romans efter att de varit på semester tillsammans, något som Joel dementerade.

– Nej men det var superbra, jag var där med några av mina bästa kompisar och bara solade och hade det bäst, sa han till Hänt och fortsatte:

– Vi är bara kompisar. Max Muller är vår gemensamma bästa kompis, så att han har länkat ihop oss.

Annons

Joel Lützow familj – har han syskon?

Joels familj består av hans mamma, pappa och hans äldre bror.

Annons

Det de alla har gemensamt är att de är lite nördiga och snöar in på saker, enligt Joel. Han själv fastnade för skådespeleriet, men pluggade även på KTH och undervisade på Södra Latin under 2020.

– Men det går nog lite i familjen. Min bror är språkvetare, om möjligt ännu nördigare. Pappa är guldsmed och mamma är lärare. Pappa utbildade sig till ekonom, men när farfar dog så tog pappa över farfars guldsmedsateljé. Han satte sig bara i affären med några böcker och lärde sig allt han behövde. Jag är lite likadan i sättet, har han sagt i en intervju med Hänt.

Joel Lützow längd – hur lång är han?

Enligt Actors in Scandinavia är Joel Lützow 188 centimeter lång.

Vilka är Joel Lützows föräldrar?

Annons

Joel är uppvuxen i Sollentuna norr om Stockholm. Hans mamma heter Carina och jobbar som lärare och hans pappa heter Hans och arbetar som guldsmed, enligt uppgifter.

Har Joel Lützow Instagram?