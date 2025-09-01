Det har äntligen blivit dags för "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" i TV4. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om de nya avsnitten.

Året var 2015 när C More-kunder kunde ta del av "Gåsmamman" och året därpå landade dramaserien på Kanal 5. Efter tre säsonger stod det klart att den fjärde skulle sändas hos konkurrenten TV4 och det är sedermera där den legat.

Och nu är det dags för den andra delen av den sjunde säsongen, kallad "Epilogen", att ha premiär.

"Berättelsen tar vid där den första delen av epilogen slutade. Ninas intensiva hämndbegär på sin mamma Sonja har nu försatt hela familjen Ek i en skuldspiral där blodspengar är enda vägen ut. Tillsammans med oväntade närstående tvingas familjen alliera sig med mörka krafter. Finns styrkan och samarbetet att lösa skulden? Framför allt, finns viljan att rädda det som en gång var familjen Ek?", skriver TV4 i ett pressmeddelande inför premiären.

Nedan reder Nyheter24 ut allt du kan tänkas vilja veta kring "Gåsmamman: Epilogen – Del 2".

Alexandra Rapaport är en av huvudrollsinnehavarna i "Gåsmamman"-serien. Foto: TV4

När har "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" premiär i TV4 Play?

"Gåsmamman: Epilogen – Del 2" har premiär på TV4 Play onsdagen den 3 september. Men någon linjär sändning av tv-serien blir det inte.

"Gåsmamman kommer bara att visas på TV4 Play", skriver TV4:s presstjänst till Nyheter24.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur många avsnitt består "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" av?

"Gåsmamman: Epilogen – Del 2" är, som tidigare nämnt, en fortsättning på den sjunde säsongen och kommer, enligt TV4, att bestå av fem avsnitt.

"Gåsmamman: Epilogen – Del 2" rollista – vilka skådespelare är med?

TV4 har inte släppt någon fullständig rollista, men klart är att Alexandra Rapaport, som spelar Sonja Ek, kommer att vara med och likaså Clara Christiansson Drake, Edvin Ryding och Joel Lützow, vilka spelar syskonen Nina, Linus och Gustav.

– Sonja Ek har betytt otroligt mycket. Med sitt tjurskalliga kompromisslösa sätt har hon skapat ett starkt band till publiken. Vi är så tacksamma för tittarnas engagemang genom åren och hoppas innerligt att det här avslutet gör familjen Ek rättvisa, säger Alexandra Rapaport, som också är exekutiv producent för serien, i ett pressmeddelande.

Foto: Nadja Hallström/TV4

Är "Gåsmamman: Epilogen – Del 2" den sista säsongen?

"Gåsmamman: Epilogen – Del 2" är det sista vi ser av dramaserien.