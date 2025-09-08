Kronprinsessan Victoria och Daniels ovanliga kärleksbild

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel gjorde något väldigt ovanligt när de valde att bjuda på en kärleksbild utöver det vanliga. Hann du se?

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel träffades år 2001. Han var hennes personlige tränare, och resten är så att säga historia. De gifte sig år 2010 i Storkyrkan i Gamla stan, och två år senare föddes deras första barn: dottern prinsessan Estelle. Sonen prins Oscar kom år 2016.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Hela familjen bor på Haga slott, och inför hösten är det säkerligen fullspäckade scheman. September inleds, enligt Kungahusets officiella program, med prins Daniels fellowships entreprenörsdag, och framöver under september är andra viktiga datum den 9 september då det vankas gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande.

Men innan Victoria och Daniel gör sig redo för höstens alla måsten så har de passat på att stanna kvar i sommarens ledighet, bara lite till.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Kronprinsessan Victorias ovanliga kärleksbild med prins Daniel

På Kungahusets Instagram så har kronprinsessfamiljen nämligen delat med sig av en serie helt unika bilder från sommaren 2025. Bilderna är från familjens privata semester till Öland, och det är både barfotabilder på barnen, vackra naturfotografier och förevigade ljusa sommarkvällar.

Som grädde på det berömda moset så bjussade kronprinsessan Victoria och prins Daniel på något väldigt ovanligt i det snabba bildspelet – nämligen en selfie.

Prins Daniel och kronprinsessan Victoria bjöd på en ovanlig kärleksbild. Bildkälla: Instagram/kungahuset

I kommentarsfältet möter kronprinsessfamiljen mängder av kärlek från följarna.

"Så mycket kärlek och ljus i dessa bilder. Vackra människor, rakt igenom", skrev artisten Sonja Alden.

Andra reaktioner löd:

"Fantastiskt fina bilder på fina familjen"

"Så fina bilder. Glädjande att se att dom får njuta av sommaren kronprinsessans fina familj."

"Vilka fina foton på Viktoria och Daniel, söta Estelle och Oskar och lilla gulliga hunden på vackra Öland!"

"Kärleken lyser, och kronprinsessfamiljen är otroligt fina och de önskas all lycka. Framför allt slippa orättfärdiga spekulationer. Vi venskar kan känna stolthet över att ha så fina representanter för vårt land. Den fina sommaren behövdes för att "ladda batterierna".

Vi kan bara hålla med!



