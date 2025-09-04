Allt du vill veta om entreprenören och Bianca Ingrossos tidigare manager, Caia-grundaren Vanessa Lindblad. Hennes partner, barn, lägenhet, föräldrar och relationen till Bianca.

Vanessa Lindblad namn – vad hette hon innan namnbytet?

Innan Vanessa Lindblad bytte namn hette hon Azadeh Behnam, vilket VK har rapporterat om.

Vanessa Lindblad. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Vanessa Lindblad ålder – hur gammal är hon?

Vanessa Lindblad föddes den 21 september 1984. Det betyder att hon under hösten 2026 fyller 42 år.

Har Vanessa Lindblad Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @vanessa.lindblad

Vanessa Lindblad make – vem är hennes partner Valentino?

År 2017 gifte sig Vanessa Lindblad med Valentino Lindblad. Paret sa "ja" i Stadshuset, och bara deras närmaste var på plats.

Valentino Lindblad föddes den 15 juli 1987, vilket betyder att han fyller 39 år under 2026. Han jobbar med familjeföretaget Lindblad & Partners som renoverar bostäder, lokaler och fastigheter. Bland annat har han renovererat Bianca Ingrossos våning på Östermalm.

För den som tycker sig känna igen Valentino är det inte konstigt. Han är nämligen bror till dj:n Alesso, eller Alessandro Rodolfo Renato Lindblad som han egentligen heter.

Har Vanessa Lindblad barn?

Ja, Vanessa Lindblad och maken Valentino har två barn tillsammans. Sonen Matteo föddes den 8 juni 2017, och dottern Mila kom under våren 2020.

Bytte Vanessa Lindblad namn på sin dotter?

Ja, när hennes dotter föddes den 23 februari 2020 så fick hon namnet Cleo. Men när dottern fyllt 2 år så blev det istället namnet Mila. Anledningen till namnbytet var enligt Mama att Vanessa ville ha något unikt namn, och att flera i hennes omgivning döpte sina döttrar till Cleo.

Bland annat så döpte Biancas vän Melina Criborn sin dotter, som föddes i augusti 2020, till Cleo.

Är Vanessa Lindblad manager åt Bianca Ingrosso?

Vanessa Lindblad var tidigare manager åt Bianca Ingrosso. De började jobba ihop år 2017.

– Jag kände direkt att det var något väldigt speciellt med henne, hon tog arbetet på största allvar och la ner mycket tid på att göra fint content, och jag blev väldigt imponerad, har Vanessa sagt om Bianca till Mama.

Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblad jobbade ihop i många år. Men 2024 slutade Vanessa jobba som Biancas manager, och under 2025 la de också ner sitt klädmärke. Bildkälla: Christine Ohlsson/TT Bild

År 2024 slutade Vanessa att jobba som manager åt Bianca Ingrosso. På Instagram så har hon berättat om beslutet:

"Jag beslutade mig för att lämna min roll som Biancas manager förra året. Vi har båda behövt landa i den stora omställningen det inneburit för oss båda och inte haft något behov av att prata om det offentligt. Jag kommer fortsatt att stötta henne, finnas där för henne och behöver hon råd, hjälp eller stöd så kommer jag finnas ett samtal bort. Jag och Bianca har gjort vår karriär tillsammans, vuxit tillsammans och vi var med och satte standarden i vår bransch. Vi har varit en helt otrolig duo men det var dags för mig att gå vidare och göra utrymme för annat. Jag har gjort stora förändringar i mitt liv de senaste 2 åren och detta var en av de", skrev Vanessa på Instagram, vilket Bloggbevakning rapporterade om.

På frågan om vad hon mer gjort för förändringar svarade hon:

”Jag sa upp mig från agenturen jag jobbat med efter 8 år, jag har lämnat influencer marketing branschen på det sättet jag verkat i den efter 10 år och vi har avvecklat ÅVORA. Utöver det så har jag gjort privata förändringar som jag kommit till insikt med efter en intensiv period med min egna självutveckling".

Äger Vanessa Lindblad CAIA?

Vanessa Lindblad var med och grundade CAIA tillsammans med Bianca Ingrosso, Mikael Snabb och Jesper Matsch.

– Jag tog en lunch med killarna och kände att det här är så bra! Vi fyra började spåna på varumärkets identitet och skapade Caia 2018… Och sedan gick det fort. Varumärkets tydliga identitet, kvaliteten på prisvärda produkter och rätt personer på rätt plats, vid rätt tidpunkt blev ett framgångskoncept. Det skulle vara svårare idag, när det kommer så mycket nytt, har Vanessa berättat för Mama.

Vanessa, Bianca, Mikael och Jesper sålde delar av sina aktier till Verdane, och den uppmärksammade affären gav Vanessa 65,7 miljoner kronor, rapporterade Breakit.

Idag äger Vanessa Lindblad 5,4 % av CAIA, har Dagens Industri rapporterat.

Sminkmärket Caia har gått som tåget. Här deras butik i Stockholm. Bildkälla: Viktoria Bank / TT Bild

Vad har Vanessa Lindblad för utbildning?

I en intervju med Mama så har Vanessa Lindblad berättat:

– När jag var 17 år flyttade jag från hemstaden Umeå till Stockholm och fick mitt första jobb på Åhléns city som säljare inom beauty, och då fick jag ett stort intresse för smink. När jag var 22 år kom jag in på en skola i New York, där jag pluggade business administration med inriktning mot marknadsföring på Berkeley college. Efter studierna jobbade jag med PR och events, bland annat under Fashion week i New York, musikfestivaler i Miami och happenings i Hamptons.

Vanessa hade tänkt sig ett liv i USA, men när hon träffade Valentino så valde hon helt enkelt kärleken i Sverige istället.

Vanessa Lindblad mamma och pappa – vilka är hennes föräldrar?

På Instagram har Vanessa Lindblad varit öppen med att han hennes pappa led av psykisk ohälsa och gick bort i suicid.

"Det var inte alltid självklart för mig att prata öppet om min pappas psykiska ohälsa och självmord offentligt. Jag kände länge skam över att prata om min pappas bortgång. Jag var rädd för att någon skulle döma honom eller döma vår familj.



Idag skäms jag i stället över att jag kände skam, och jag är så glad att jag vågade öppna upp mig om mina erfarenheter kring att vara en anhörig till någon med psykisk ohälsa. Det är viktigt att normalisera psykisk ohälsa – det finns ingen skam", har Vanessa berättat.

Vanessa och hennes mamma Jila har fin kontakt, och på sociala medier har Vanessa berättat om betydelsen av den fina mor-dotter-relationen.

"Hur mycket det än stormade runt dig när jag var liten så var du alltid min trygga famn. Du skyddade mig från allt kaos och gjorde allt du kunde för att vi skulle få en bra uppväxt. Idag firade vi pappas födelsedag tillsammans och pratade gamla minnen och hur tacksamma vi är över våra liv idag. Älskar dig så mycket att ord saknas".

Hur ser Vanessa Lindblads lägenhet ut?

Vanessa Lindblad och familjen bor i en våning i exklusiva Lärkstaden på Östermalm.

Området Lärkstaden i Östermalm är ett av Sveriges mest exklusiva. Bildkälla: Dan Hansson / SvD/TT Bild

På Instagram delar Vanessa då och då med sig av bilder från våningen. Där har de maxad takhöjd, fiskbensparkett, ett vackert burspråk och ett minst sagt otroligt ljusinsläpp.