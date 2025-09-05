Lena Philipsson har fått fansen att spekulera – vem är den stiliga mannen vid hennes sida?

Artisten Lena Philipsson, 59, har ett färgstarkt kärleksliv bakom sig. Först äktenskapet med Måns Herngren, därefter flingen med Martin Björk, det korta äktenskapet med Per Holknekt och så flörten med Pierre Leander.

Lena Philipsson och Måns Herngren på biopremiär 1995. Bildkälla: Rolf Höjer/TT Bild

Lena Philipsson och Martin Björk år 2006. Bildkälla: Bertil Ericson/TT Bild

Per Holknekt och Lena Philipsson år 2012. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT Bild

Pierre Leander och Lena Philipsson år 2014. Bildkälla: Claudio Brescianu/TT Bild

Sedan uppbrottet från Leander år 2015 så har Lena Philipsson inte gått ut officiellt med att hon har någon ny pojkvän.

I en intervju med Aftonbladet år 2021 så gav Lena sitt kärleksliv "tre minus", och sa "nej vi skiter i det" när det kom på tal.

Lena Philipsson på bild med E – vem är mystiska mannen?

På Instagram delade Lena Philipsson en bild där hon njöt av den sista sommarsolen innan hösten slår sina klor i Stockholm på riktigt. Vid sin sida hade Lena en mystisk man som hon kallar E.

"Still a little summerfeeling in Stockholm yesterday. Long time no see E, nice to hang out with you for a while", skrev Lena till en bild på sig själv tillsammans med mannen.

Bilden väckte genast nyfikenhet hos följarna – och till och med artistkollegan Carola Häggkvist kunde inte hejda sig från att kasta sig in i Lenas kommentarsfält.

"Vem är detta? …", skrev hon frågvist.

Lena Philipsson delade en bild på sig själv tillsammans med en kille som hon kallar för E. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Även andra följare kastade in sina nyfikna frågor – och flera trogna Lena Ph-fans gissade att mannen vid Lenas sida är samma kille som var med i videon till hennes låt Är det för sent som släpptes 2020.

Är det samma kille? Bildkälla: YouTube/Lena Philipsson