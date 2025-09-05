Nyheter24
Annons
Nöje /Kändisar /Lena Philipsson

Carolas ord till Lena Ph om nya killen – framför alla

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 12:31
Lena Philipsson och Carola
Carola kunde inte låta bli att kasta in en kommentar... Foto: Jessica Gow/TT Bild, Robert Eklund/TT Bild

Lena Philipsson har fått fansen att spekulera – vem är den stiliga mannen vid hennes sida?

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Lena Philipsson, Carola Häggkvist

Artisten Lena Philipsson, 59, har ett färgstarkt kärleksliv bakom sig. Först äktenskapet med Måns Herngren, därefter flingen med Martin Björk, det korta äktenskapet med Per Holknekt och så flörten med Pierre Leander.

Lena Philipsson och Måns Herngren
Lena Philipsson och Måns Herngren på biopremiär 1995. Bildkälla: Rolf Höjer/TT Bild
Lena Philipsson och Martin Björk
Lena Philipsson och Martin Björk år 2006. Bildkälla: Bertil Ericson/TT Bild
Per Holknekt och Lena Philipsson
Per Holknekt och Lena Philipsson år 2012. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT Bild
Pierre Leander och Lena Philipsson
Pierre Leander och Lena Philipsson år 2014. Bildkälla: Claudio Brescianu/TT Bild
Annons

Sedan uppbrottet från Leander år 2015 så har Lena Philipsson inte gått ut officiellt med att hon har någon ny pojkvän.

I en intervju med Aftonbladet år 2021 så gav Lena sitt kärleksliv "tre minus", och sa "nej vi skiter i det" när det kom på tal.

Lena Philipsson på bild med E – vem är mystiska mannen?

På Instagram delade Lena Philipsson en bild där hon njöt av den sista sommarsolen innan hösten slår sina klor i Stockholm på riktigt. Vid sin sida hade Lena en mystisk man som hon kallar E.

"Still a little summerfeeling in Stockholm yesterday. Long time no see E, nice to hang out with you for a while", skrev Lena till en bild på sig själv tillsammans med mannen.

Annons

Bilden väckte genast nyfikenhet hos följarna – och till och med artistkollegan Carola Häggkvist kunde inte hejda sig från att kasta sig in i Lenas kommentarsfält.

"Vem är detta? …", skrev hon frågvist.

LÄS MER: Allt om Lena Philipsson: Partner, förmögenhet och barn

Lena Philipsson
Lena Philipsson delade en bild på sig själv tillsammans med en kille som hon kallar för E. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Även andra följare kastade in sina nyfikna frågor – och flera trogna Lena Ph-fans gissade att mannen vid Lenas sida är samma kille som var med i videon till hennes låt Är det för sent som släpptes 2020.

E
Är det samma kille? Bildkälla: YouTube/Lena Philipsson


Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:31
Nöje
/ Kändisar

Carolas ord till Lena Ph om nya killen – framför alla

Igår
17:57
Nöje
/ Kändisar

Allt om Vanessa Lindblad: Partner, barn, lägenhet och Caia

Igår
09:00
Nöje
/ Kändisar

Onlyfans-parets galna miljonvinst – ska skapa triss i TV4

Igår
07:30
Nöje
/ Kändisar

Allt om Rachel Mohlin: Exmake, partner, barn & tv-serier

Onsdag
15:30
Nöje
/ Kändisar

Allt om Katrin Sundberg: Filmer, make, styvbarn & sjukdom

Onsdag
11:30
Nöje
/ Kändisar

Tittarna rasar på TV4 efter stora förändringen: "För jävligt"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons